Auf diesem Bild sind die äußeren Teile des weiblichen Genitalbereichs zu sehen, einschließlich der Vagina (die aus Muskelgewebe besteht), der Harnröhrenöffnung (aus der der Urin fließt) und der umgebenden Strukturen wie „Schamlippen“ (Vulvalippen) und Klitoris. Auch die Drüsen, die der Befeuchtung dienen, und Bereiche, die an sexuellen Empfindungen beteiligt sind, wie die Bartholin-Drüsen, die Skene-Drüsen und das erektile Gewebe, wie z. B. der Vorhofschwellkörper (Bulbus vestibuli) und die Schenkel der Klitoris (Crus clitoridis), sind dargestellt.