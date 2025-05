University of Illinois at Chicago College of Pharmacy

Eine Arzneimittelvergiftung ist eine schwere, oft ernste und mitunter tödliche Reaktion auf eine versehentliche (aufgrund eines Fehlers seitens des Arztes, Apothekers oder der Person, die das Medikament anwendet) oder absichtliche Überdosierung (Mord oder Suizid) des Medikaments.

Wenn zwei Medikamente gleich gut wirken, wählt der Arzt gewöhnlich das Mittel, bei dem die Gefahr einer Vergiftung durch Überdosierung geringer ist. Wenn z. B. ein Sedativum, ein angstlösendes Medikament oder eine Einschlafhilfe benötigt wird, könnten Ärzte Benzodiazepine wie Diazepam und Temazepam anstelle von Barbituraten wie Phenobarbital verschreiben. Benzodiazepine sind nicht wirksamer als Barbiturate, bieten jedoch höhere Sicherheit und eine geringere Wahrscheinlichkeit von schwerer Toxizität im Falle einer versehentlichen oder beabsichtigten Überdosis. Die Sicherheit ist auch der Grund dafür, dass neuere Antidepressiva (wie Fluoxetin und Paroxetin) als Ersatz für ihre ebenso wirksamen Vorgänger (wie Imipramin und Amitriptylin) verwendet werden (siehe Tabelle Medikamente zur Behandlung von Depressionen).

Kleine Kinder haben ein höheres Risiko für eine Arzneimittelvergiftung. Bunte Tabletten und Kapseln mit in der Regel für Erwachsene bestimmte Dosierungen können die Aufmerksamkeit von Kindern und Kleinkindern auf sich ziehen. In den USA sehen die Vorschriften der Behörden vor, dass alle verschreibungspflichtigen Medikamente zur oralen Verabreichung in kindersicheren Behältern ausgegeben werden, sofern der Patient nicht eine Erklärung unterzeichnet, dass dies für ihn ein Hindernis darstellt.

Die meisten Metropolregionen in den USA verfügen über Giftinformationszentralen, die Auskünfte über Vergiftungen mit Chemikalien und Medikamenten erteilen und in den meisten Telefonbüchern aufgelistet sind. Diese Nummer sollte notiert und in der Nähe eines Telefons aufbewahrt oder in einem Mobiltelefon eingespeichert werden.

