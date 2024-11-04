skip to main content
MSDMsd ManualAusgabe für Patienten
Search icon

Arzneimittel und die Leber

VonDanielle Tholey, MD, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
Überprüft vonMinhhuyen Nguyen, MD, Fox Chase Cancer Center, Temple University
Überprüft/überarbeitet Geändert Nov. 2024
v1554202_de
DIE AUSGABE FÜR MEDIZINISCHE FACHKREISE ANSEHEN

Arzneimittel müssen im Körper chemisch umgewandelt werden (verstoffwechselt), damit sie wirksam genutzt und wieder ausgeschieden werden können. Der Hauptteil dieser Umwandlung erfolgt in der Leber durch Leberenzyme. Daher können sich Arzneimittel und die Leber auf verschiedene Weise gegenseitig beeinflussen:

Arzneimittel und Drogen können beeinflussen, wie rasch andere Arzneimittel in der Leber umgewandelt werden. Wenn so ein Arzneimittel schneller umgewandelt wird, kann es abgebaut und ausgeschieden werden, bevor die vorgesehene Wirkung eingetreten ist. Bei einem langsameren Arzneimittelstoffwechsel erhöht sich das Risiko für Nebenwirkungen.

Weitere Informationen

Die folgenden Quellen in englischer Sprache können nützlich sein. Bitte beachten Sie, dass MSD MANUAL nicht für den Inhalt dieser Quelle verantwortlich ist.

  1. Food and Drug Administration (US-amerikanische Behörde für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit): Sometimes Drugs and the Liver Don't Mix: Patienten-Informationen darüber, wie sich die potenziell toxischen Wirkungen von Medikamenten auf die Leber verhindern lassen.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.