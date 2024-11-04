Arzneimittel müssen im Körper chemisch umgewandelt werden (verstoffwechselt), damit sie wirksam genutzt und wieder ausgeschieden werden können. Der Hauptteil dieser Umwandlung erfolgt in der Leber durch Leberenzyme. Daher können sich Arzneimittel und die Leber auf verschiedene Weise gegenseitig beeinflussen:

Lebererkrankungen können die Verstoffwechselung von Arzneimitteln verändern.

Gewisse Arzneimittel können die Leber schädigen.

Viele Faktoren (z. B. Ernährung, Erbgut und Einnahme anderer Arzneimittel oder Drogen) können einen Einfluss darauf haben, wie die Leber Arzneimittel umwandelt (siehe Einflussfaktoren für das Ansprechen auf Arzneimittel).

Arzneimittel und Drogen können beeinflussen, wie rasch andere Arzneimittel in der Leber umgewandelt werden. Wenn so ein Arzneimittel schneller umgewandelt wird, kann es abgebaut und ausgeschieden werden, bevor die vorgesehene Wirkung eingetreten ist. Bei einem langsameren Arzneimittelstoffwechsel erhöht sich das Risiko für Nebenwirkungen.