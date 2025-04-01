Was ist eine Massenvernichtungswaffe?
Massenvernichtungswaffen sind Waffen, die ein schwerwiegendes Ereignis verursachen können, bei dem viele Menschen verletzt oder auf einmal sehr krank werden (sogenannter „Massenanfall“). Diese Massenanfälle übersteigen die Kapazitäten der medizinischen Versorgung, weil so viele verletzte oder erkrankte Personen (Opfer) betroffen sind.
Ein Massenanfall kann durch einen großen Unfall entstehen, wie durch einen Flugzeugabsturz, ein großes Zugunglück, ein eingestürztes Gebäude oder einen Chemieunfall. Ein Massenanfall von Verletzten kann auch durch den absichtlichen Einsatz von Massenvernichtungswaffen wie Sprengstoffen, Chemikalien und Keimen verursacht werden.
Massenvernichtungswaffen werden auch als Massenvernichtungsmittel (Mass Casualty Weapons, WMD) bezeichnet.
Welche Arten von Massenvernichtungswaffen gibt es?
Es gibt u. a. die folgenden Arten von Massenvernichtungswaffen:
Kontamination ist ein Problem mit vielen Arten von Massenvernichtungswaffen.
Eine Kontamination entsteht dann, wenn Menschen oder der Bereich, in dem sie sich aufhalten, mit einem Gefahrenstoff, zum Beispiel einem chemischen oder radioaktiven Stoff, verseucht ist.
Der Gefahrenstoff kann die Betroffenen unter Umständen so lange gefährden, bis er entfernt wird (durch einen Prozess, der als „Dekontamination“ bezeichnet wird). Außerdem kann der Gefahrenstoff auch die Rettungshelfer und umliegende Gebiete in der Gemeinde verseuchen.
Wie wissen Ärzte, dass sich ein Vorfall mit Massenvernichtungswaffen ereignet hat?
Manchmal ist der Vorfall offensichtlich, zum Beispiel bei einer Explosion oder einem Chemieunfall. In anderen Fällen werden Massenvernichtungswaffen erst dann erkannt, wenn bereits viele Menschen gleichzeitig und am gleichen Ort daran erkrankt sind. Daran erkennen Ärzte, dass Massenvernichtungswaffen eingesetzt wurden:
weil viele verschiedene Menschen dieselben ungewöhnlichen Symptome haben
weil die Leute, die diesen Vorfall inszeniert haben, sich damit brüsten
weil Veränderungen in der Umgebung (z. B. ungewöhnlicher Geruch in der Luft oder sterbende Tiere) Hinweise geben und darauf hindeuten
Wie gehen Ärzte und Rettungsdienste bei Angriffen mit Massenvernichtungswaffen vor?
Die Vorbereitung ist entscheidend. Vor jedem Vorfall tun Gemeinden und Krankenhäuser Folgendes:
Sie erstellen ein Dokument mit einem Katastrophenplan und üben, wie sie im Ernstfall reagieren müssen, damit jeder weiß, was zu tun ist
Sie führen Methoden ein, um rasch weiteres Personal anfordern zu können, unter anderem Polizisten, Rettungssanitäter und Ärzte
Sie stellen sicher, dass ausreichend medizinisches Zubehör und Schutzausrüstung vorhanden ist, das leicht zugänglich ist
Sie haben Vereinbarungen mit nahegelegenen Krankenhäusern und Gemeinden, die sie bei Bedarf unterstützen würden
Staatliche und bundesstaatliche Regierungen haben ebenfalls Pläne erstellt, um den Gemeinden im Umgang mit einem Angriff durch Massenvernichtungswaffen zu helfen.
Direkt nach einem Angriff prüfen Rettungsdienste zuerst, ob die Umgebung noch gefährlich ist:
Angreifer in unmittelbarer Nähe
Nicht gezündete Bomben
Gefährliche Chemikalien, Keime oder radioaktive Substanzen am Boden oder in der Luft
Dadurch wissen die Rettungsdienste, welche Schutzausrüstung sie benötigen und welche Fachkräfte benötigt werden, damit diese geschützt nach Verletzten und Kranken suchen und diese behandeln können.
Wenn kontaminierende Stoffe verwendet wurden, machen Rettungsdienste Folgendes:
Sie schätzen, wie groß die Gefahrenzone ist
Sie schützen sich selbst vor Verletzungen, indem sie außerhalb der kontaminierten Bereiche bleiben, wenn sie keine Schutzausrüstung zur Hand haben
Sie richten einen Bereich außerhalb der Gefahrenzone zur Dekontamination von Personen und einen weiteren Bereich zu ihrer Behandlung ein
Wenn es sicher ist, direkt zu den Verletzten zu gehen, machen Rettungsdienste Folgendes:
Triage durchführen, d. h. jede verletzte oder kranke Person wird kurz überprüft, um zu entscheiden, wie schnell sie medizinische Versorgung benötigt, um die Ressourcennutzung zu priorisieren
Sie beginnen mit der Abholung der Verletzten, die sofort eine medizinische Versorgung benötigen
Sie bitten Personen, die gehen können, von allein in den Behandlungsbereich zu gehen
Es ist wichtig, dass Rettungsdienste eine Triage vornehmen und jeden Verletzten erst einmal überprüfen, anstatt die erste Person zu behandeln, die sie antreffen. Mit dieser Triage wird sichergestellt, dass sie alle Verletzten mit heilbaren lebensbedrohlichen Verletzungen entdecken, die gerettet werden können, wenn sie sofort behandelt werden.
Wenn viele Menschen schwer verletzt sind und im Sterben liegen, gibt es womöglich welche, die vielleicht gerettet werden könnten, wenn sie die einzigen Verletzten wären, die aber warten müssten, bis sie mit ihrer Behandlung an die Reihe kommen. Daher können mit einer Triage die Ärzte jene Personen behandeln, die eine größere Überlebenschance haben.