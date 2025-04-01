Wie gehen Ärzte und Rettungsdienste bei Angriffen mit Massenvernichtungswaffen vor?

Die Vorbereitung ist entscheidend. Vor jedem Vorfall tun Gemeinden und Krankenhäuser Folgendes:

Sie erstellen ein Dokument mit einem Katastrophenplan und üben, wie sie im Ernstfall reagieren müssen, damit jeder weiß, was zu tun ist

Sie führen Methoden ein, um rasch weiteres Personal anfordern zu können, unter anderem Polizisten, Rettungssanitäter und Ärzte

Sie stellen sicher, dass ausreichend medizinisches Zubehör und Schutzausrüstung vorhanden ist, das leicht zugänglich ist

Sie haben Vereinbarungen mit nahegelegenen Krankenhäusern und Gemeinden, die sie bei Bedarf unterstützen würden

Staatliche und bundesstaatliche Regierungen haben ebenfalls Pläne erstellt, um den Gemeinden im Umgang mit einem Angriff durch Massenvernichtungswaffen zu helfen.

Direkt nach einem Angriff prüfen Rettungsdienste zuerst, ob die Umgebung noch gefährlich ist:

Angreifer in unmittelbarer Nähe

Nicht gezündete Bomben

Gefährliche Chemikalien, Keime oder radioaktive Substanzen am Boden oder in der Luft

Dadurch wissen die Rettungsdienste, welche Schutzausrüstung sie benötigen und welche Fachkräfte benötigt werden, damit diese geschützt nach Verletzten und Kranken suchen und diese behandeln können.

Wenn kontaminierende Stoffe verwendet wurden, machen Rettungsdienste Folgendes:

Sie schätzen, wie groß die Gefahrenzone ist

Sie schützen sich selbst vor Verletzungen, indem sie außerhalb der kontaminierten Bereiche bleiben, wenn sie keine Schutzausrüstung zur Hand haben

Sie richten einen Bereich außerhalb der Gefahrenzone zur Dekontamination von Personen und einen weiteren Bereich zu ihrer Behandlung ein

Wenn es sicher ist, direkt zu den Verletzten zu gehen, machen Rettungsdienste Folgendes:

Triage durchführen, d. h. jede verletzte oder kranke Person wird kurz überprüft, um zu entscheiden, wie schnell sie medizinische Versorgung benötigt, um die Ressourcennutzung zu priorisieren

Sie beginnen mit der Abholung der Verletzten, die sofort eine medizinische Versorgung benötigen

Sie bitten Personen, die gehen können, von allein in den Behandlungsbereich zu gehen

Es ist wichtig, dass Rettungsdienste eine Triage vornehmen und jeden Verletzten erst einmal überprüfen, anstatt die erste Person zu behandeln, die sie antreffen. Mit dieser Triage wird sichergestellt, dass sie alle Verletzten mit heilbaren lebensbedrohlichen Verletzungen entdecken, die gerettet werden können, wenn sie sofort behandelt werden.

Wenn viele Menschen schwer verletzt sind und im Sterben liegen, gibt es womöglich welche, die vielleicht gerettet werden könnten, wenn sie die einzigen Verletzten wären, die aber warten müssten, bis sie mit ihrer Behandlung an die Reihe kommen. Daher können mit einer Triage die Ärzte jene Personen behandeln, die eine größere Überlebenschance haben.