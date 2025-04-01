Was sind die Symptome einer Höhenkrankheit?

Die Symptome hängen davon ab, an welcher Form von Höhenkrankheit man leidet.

Bei der akuten Höhenkrankheit nach einer Reise von 6 bis 10 Stunden Dauer in über 2400 Höhenmetern können Sie folgende Symptome haben:

Kopfschmerzen

Benommenheit

Appetitverlust, Magenbeschwerden oder Erbrechen

Müdigkeit, Abgeschlagenheit oder Reizbarkeit

Schlafstörungen

Manchmal verwechseln Menschen diese Symptome mit einem Kater, mit Migräne, extremer Müdigkeit oder einer Virusinfektion.

Ein Höhenhirnödem (HACE) führt zu einer Hirnschwellung, die Folgendes verursachen kann:

Kopfschmerzen

Verwirrtheit

Unsicherer und schwerfälliger Gang

Wenn ein HACE nicht rasch behandelt wird, kann es zu Krampfanfällen, Koma und Tod führen.

Ein Höhenlungenödem (HAPE) kann 24 bis 96 Stunden nach einem schnellen Aufstieg in große Höhenlagen auftreten. Die Symptome verschlimmern sich nachts beim Hinlegen und können sich sehr schnell verschlechtern. HAPE verursacht Lungenprobleme, wie zum Beispiel:

Trockener Husten und Kurzatmigkeit nach leichter Aktivität

Kurzatmigkeit im Ruhezustand

Bläuliche Verfärbung von Haut, Lippen und Nägeln

Manchmal ringen Betroffene nach Luft, husten rosafarbenen oder blutigen Schleim nach oben und machen beim Atmen gurgelnde Geräusche.

Wird ein HAPE nicht rasch behandelt, kann es tödlich verlaufen.

Menschen, die in hohen Höhenlagen leben, können sich ein HAPE zuziehen, wenn sie nach einem kurzen Aufenthalt in niedrigeren Höhenlagen wieder nach Hause zurückkehren. Diese Störung wird Höhenlungenödem bei Rückkehr (Reentry Pulmonary Edema) genannt.

Selbst wenn man sich keine dieser Formen von Höhenkrankheit zuzieht, kann man an Symptomen leiden, die auf große Höhenlagen zurückzuführen sind, unter anderem:

Anschwellen der Hände, Füße und des Gesichts – das kommt oft vor und verschwindet in der Regel nach einigen Tagen wieder

Kopfschmerzen ohne andere Symptome einer akuten Höhenkrankheit

Kleine Blutungen im hinteren Teil des Auges (Netzhautblutungen), nach einer Reise über 2800 Höhenmeter

Netzhautblutungen können manchmal einen kleinen blinden Punkt in Ihrem Sehbereich verursachen, aber der blinde Fleck verschwindet nach Rückkehr in niedrigere Höhenlagen wieder.