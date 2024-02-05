Welche Symptome zeigt eine Obstruktion der Harnwege?

Die Symptome einer Obstruktion der Harnwege hängen davon ab, wo sie sich befindet, wie schnell sie auftritt und wie stark der Verschluss ausgeprägt ist.

Es stellen sich u. a. folgende Symptome ein:

Starke Schmerzen auf einer Seite des Bauchs oder einer Seite des Rückens unterhalb der Rippen

Verringerter Urinfluss

Häufigerer nächtlicher Harndrang

Übelkeit und Erbrechen

Wenn der Verschluss eine Harnwegsinfektion verursacht, können Sie Fieber haben und Ihr Urin kann Eiter oder Blut enthalten.