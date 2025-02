Am besten schützt man sich vor COVID-19, indem man sich impfen lässt. Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) empfehlen den 2023–2024 aktualisierten COVID-19-Impfstoff für Personen ab 6 Monaten zum Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf bei COVID-19 (siehe [CDC]: Vaccines for COVID-19).

Die Impfstoffe sind sicher und wirksam.

Sie können COVID-19 nicht von einem COVID-19-Impfstoff bekommen.

Die Impfwirksamkeit kann mit der Zeit abnehmen, daher ist es wichtig, stets für einen aktuellen Impfschutz zu sorgen.

COVID-19-Impfstoffe können ein oder zwei Tage lang leichte Nebenwirkungen verursachen (einen schmerzenden Arm, Körperschmerzen, Kopfschmerzen, Fieber).

Sie sollten einen COVID-19-Impfstoff erhalten, auch wenn Sie eine COVID-19-Infektion hatten.

Zusätzlich zur Impfung sollten Sie es vermeiden, dem Virus ausgesetzt zu sein. Das kann schwierig sein. Menschen, die das Virus übertragen können, haben möglicherweise keine Symptome, sodass Sie nicht wissen können, wer das Virus hat und wer nicht. Die CDC empfiehlt unter Respiratory Virus Guidance zusätzliche Möglichkeiten, eine Ansteckung mit dem Virus zu vermeiden.

Sie sollten in folgenden Fällen eine gut sitzende Gesichtsmaske tragen, die sowohl Mund als auch Nase bedeckt:

Sie oder die Menschen in Ihrer Umgebung haben Risikofaktoren für eine schwere Erkrankung.

Sie oder die Personen um Sie herum waren kürzlich mit einem Atemwegsvirus in Kontakt gekommen, sind krank oder erholen sich.

Viele Menschen in Ihrer Gemeinde sind an Atemwegsviren erkrankt.

Auf Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln (z. B. Flugzeug, Bus, Zug) und bei Aufenthalten in Innenräumen an Verkehrsknotenpunkten (z. B. Flughäfen, Bahnhöfen)

Zusätzlich zu aktuellen Impfungen und dem Tragen einer Maske sollten Sie Folgendes tun: