Bei den Arterien handelt es sich um die Blutgefäße, die das Blut vom Herzen zu den Organen und zum Gewebe transportieren. Periphere Arterien sind die Arterien in den Armen und Beinen. Eine periphere arterielle Verschlusskrankheit tritt dann auf, wenn es in einer Arterie, in der Regel in den Beinen, zu einem teilweisen oder vollständigen Verschluss kommt. Dieser Verschluss kann langsam über viele Jahre hinweg oder ganz plötzlich auftreten. Wenn das Blut Teile des Körpers nicht erreichen kann, dann stirbt das Gewebe infolge von Sauerstoffmangel ab.

In der Regel wird eine periphere arterielle Verschlusskrankheit durch die Verhärtung von Arterien (Atherosklerose) verursacht.

Es ist wahrscheinlicher, dass sie bei Rauchern sowie bei Personen mit Bluthochdruck, Diabetes und einem hohen Cholesterinspiegel auftritt.

Zu den Symptomen gehören Schmerzen oder Krämpfe in einem Bein, die beim Gehen kommen und im Ruhezustand wieder abklingen.

Bei einer schweren peripheren arteriellen Verschlusskrankheit kann das Bein ständig schmerzen und es kann zu wunden Stellen auf der Haut kommen.

Wenn die Beinarterie plötzlich vollständig verstopft ist, kommt es zu Wundbrand (Gangrän; durch mangelnde Blutversorgung verursachtes Absterben von Gewebe) und eine Amputation ist notwendig, es sei denn, der Verschluss wird umgehend geöffnet.

Ärzte verabreichen Medikamente oder operieren, um den Verschluss zu beheben und die Symptome zu lindern.

Man sollte umgehend ein Krankenhaus aufsuchen, wenn der Arm oder das Bein plötzlich schmerzt oder kühl oder blass wird. Die Arterie könnte verstopft sein.