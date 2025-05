Eine Atherosklerose beginnt mit wiederholten, kleinen Verletzungen der Auskleidung der Arterien. Die Ursachen dieser Verletzungen können folgende sein:

Bluthochdruck

Hohes Cholesterin

Hoher Blutzuckerspiegel bei Diabetikern

Bestimmte Infektionen mit Bakterien oder Viren

Rauchen

Wenn es zu Schäden der Auskleidung der Arterie gekommen ist, lagern sich weiße Blutkörperchen an der Arterie an und sammeln Fettzellen und Cholesterin. Die Zellen und das Cholesterin häufen sich an und bilden harte Klumpen, die als Plaque (Atherom) bezeichnet werden. Wenn diese Plaque wächst, blockiert sie den Blutfluss.