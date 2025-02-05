Was ist ein Bauchaortenaneurysma?

Die Aorta ist das Hauptblutgefäß (Arterie), die Blut vom Herzen zum Rest des Körpers bringt. Ein Aneurysma ist eine Schwachstelle in der Arterienwand, die eine Ausbuchtung bildet. Ein Bauchaortenaneurysma ist eine Ausbuchtung in dem Teil der Aorta, der durch den Bauch verläuft.

Diese Aneurysmen können ein Pulsieren in Ihrem Bauch verursachen.

Bei großen oder sich vergrößernden Aneurysmen ist eine Operation notwendig, um ein Platzen des Aneurysmas zu verhindern.

Wenn das Aneurysma platzt, läuft Blut aus und es kommt zu starken Schmerzen und einem niedrigen Blutdruck.

Wenn das Aneurysma platzt und nicht operiert wird, führt dies zum Tod.

Aneurysmen werden oft während regulärer Untersuchungen oder bei einem bildgebenden Verfahren (wie Röntgenbilder oder CT-Scans), die für ein anderes Problem erstellt wurden, festgestellt und oftmals ist dies ein Zufallsbefund.

Ein Bauchaortenaneurysma tritt wahrscheinlicher bei Personen auf, die: