Was ist ein Bauchaortenaneurysma?
Die Aorta ist das Hauptblutgefäß (Arterie), die Blut vom Herzen zum Rest des Körpers bringt. Ein Aneurysma ist eine Schwachstelle in der Arterienwand, die eine Ausbuchtung bildet. Ein Bauchaortenaneurysma ist eine Ausbuchtung in dem Teil der Aorta, der durch den Bauch verläuft.
Diese Aneurysmen können ein Pulsieren in Ihrem Bauch verursachen.
Bei großen oder sich vergrößernden Aneurysmen ist eine Operation notwendig, um ein Platzen des Aneurysmas zu verhindern.
Wenn das Aneurysma platzt, läuft Blut aus und es kommt zu starken Schmerzen und einem niedrigen Blutdruck.
Wenn das Aneurysma platzt und nicht operiert wird, führt dies zum Tod.
Aneurysmen werden oft während regulärer Untersuchungen oder bei einem bildgebenden Verfahren (wie Röntgenbilder oder CT-Scans), die für ein anderes Problem erstellt wurden, festgestellt und oftmals ist dies ein Zufallsbefund.
Ein Bauchaortenaneurysma tritt wahrscheinlicher bei Personen auf, die:
Männer sind
zwischen 50 und 80 Jahre alt sind
ein Familienmitglied mit einem Aneurysma haben
an Bluthochdruck leiden
rauchen
Was verursacht ein Bauchaortenaneurysma?
Die häufigste Ursache ist eine Schwäche in der Aortenwand, die normalerweise durch eine Verhärtung und Verengung der Aorta verursacht wird (Atherosklerose).
Seltenere Ursachen sind:
Verletzungen der Aorta, oftmals von einem Autounfall
Erkrankungen, die eine Entzündung der Aorta verursachen, wie eine Aortitis
Erkrankungen, die in der Familie liegen und das Körpergewebe schädigen, wie das Marfan-Syndrom
Bestimmte Infektionen, wie Syphilis
Was sind die Symptome eines Bauchaortenaneurysmas?
Viele Betroffene haben überhaupt keine Symptome.
Zu den Symptomen eines Bauchaortenaneurysmas zählen u. a.:
Pulsieren im Bauch
Starke Schmerzen im Rücken ohne Vorliegen einer Verletzung
Wenn das Aneurysma platzt, umfassen die Symptome Folgendes:
Schreckliche Schmerzen im Unterbauch und Rücken
Druckempfindlichkeit im Bereich über dem Aneurysma
Ein plötzlicher, gefährlicher Abfall im Blutdruck (Schock)
Wenn das Aneurysma platzt und der Betroffene nicht behandelt wird, führt dies zum Tod.
Woran erkennt der Arzt ein Bauchaortenaneurysma?
Aneurysmen werden normalerweise während regulärer körperlicher Untersuchungen festgestellt, wenn die Ärzte eine pulsierende Ausbuchtung in der Mitte des Bauches fühlen. Der Arzt lauscht mit einem Stethoskop über der Ausbuchtung und versucht so, das Rauschen zu hören, das vom Blut stammt, wenn es durch das Aneurysma fließt. Aneurysmen können auch zufällig bei einem bildgebenden Verfahren (wie Röntgenaufnahmen oder CT-Scans) festgestellt werden, die aus einem anderen Grund erstellt wurden.
Um die Größe des Aneurysmas zu prüfen, ordnet der Arzt möglicherweise Folgendes an:
Wie behandelt der Arzt ein Bauchaortenaneurysma?
Die Ärzte prüfen die Größe des Aneurysmas ungefähr alle 3 bis 6 Monate.
Wenn der Durchmesser des Aneurysmas nicht größer ist als 5 cm, ordnet der Arzt ggf. folgende Maßnahmen an:
Rauchen vermeiden
Einnahme von Medikamenten zur Behandlung des Blutdrucks
Ein großes Aneurysma erfordert eine Operation.
Operation
Ärzte führen möglicherweise eine Operation durch, um eine Röhre (Stent) in die Aorta des Patienten einzuführen, um so das Aneurysma zu reparieren. Zwei Operationsarten sind möglich:
Der Stent wird möglicherweise über einen Bauchschnitt eingesetzt.
Der Stent wird in die Aorta des Patienten eingesetzt, indem er durch eine Arterie im oberen Teil des Beins eingeführt wird.
Die Art der Operation hängt vom Alter, der Gesundheit und dem Teil der Aorta ab, in dem sich das Aneurysma befindet.
Wenn das Aneurysma platzt oder kurz vor dem Platzen ist, kann den Betroffenen eine Notfalloperation das Leben retten. Wenn ein Bauchaortenaneurysma platzt und nicht operiert wird, führt dies zum Tod.