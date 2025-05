Ärzte behandeln Kinder mit HIV wie folgt:

Antiretrovirale Therapie (ART)

Manchmal mit Antibiotika zur Vorbeugung von bestimmten Infektionen

Eine ART besteht immer aus mehr als einem Medikament. Kinder mit HIV nehmen in der Regel 3 unterschiedliche Medikamente ein. Bei älteren Kindern sind diese Medikamente meist in einer Pille kombiniert. Es sehr wichtig, dass die Medizin regelmäßig zur richtigen Zeit und in der richtigen Menge eingenommen wird. Wenn Kinder die Medizin weniger häufig nehmen, kann HIV resistent gegenüber der Medizin werden. „Resistent“ bedeutet, dass die Medizin nicht mehr länger gegen HIV wirkt. Wenn das HIV gegen eine Medizin resistent wird, versuchen es die Ärzte mit einer anderen Medizin.

Ärzte führen alle 3 bis 4 Monate Bluttests durch, um Folgendes zu messen:

Die Zahl der weißen Blutkörperchen

Die Menge an HIV-Virus im Blut

Die Bluttests helfen dem Arzt festzustellen, ob die Behandlung funktioniert oder nicht. Ärzte führen zudem Tests durch, um zu sehen, ob das Virus gegen Medikamente resistent geworden ist, und auf Nebenwirkungen durch die Medikamente.

Beinahe alle Kinder mit HIV sollten die im Kindesalter üblichen Impfungen erhalten.

Kinder mit HIV sollten an so vielen Aktivitäten teilnehmen, die für Kinder üblich sind, wie es ihre Gesundheit erlaubt. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich HIV auf die anderen Kinder überträgt.