Was sind Blasen- und Niereninfektionen nach der Entbindung?

Ihre Nieren sind zwei bohnenförmige Organe, die Urin bilden. Die Blase ist ein Hohlorgan, in dem der Urin gesammelt wird, bis Sie Wasser lassen. Sie können eine Blasenentzündung (Zystitis) oder eine Niereninfektion bekommen, wenn Bakterien nach der Geburt in diese Organe gelangen.

Die Harnwege