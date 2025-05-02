Woher weiß ich, dass ein Medikament während der Schwangerschaft unbedenklich ist?

Viele Medikamente und Vakzine (Impfungen) sind für schwangere Frauen nicht sicher.

Andererseits gibt es einige Medikamente und Vakzine, die sogar wichtig für die Schwangerschaft sind. Sie bewahren vor gesundheitlichen Problemen, die Ihnen oder Ihrem Baby schaden könnten. Sie dürfen diese Medikamente daher nicht einfach absetzen, wenn Sie schwanger werden. Sie müssen diese Medikamente möglicherweise während der Schwangerschaft weiter nehmen, wenn Sie eine Krankheit haben, die Ihnen oder Ihrem Baby schaden kann, z. B.:

Gehen Sie mit Ihrem Arzt alle Medikamente durch, die Sie einnehmen:

Geben Sie Ihrem Arzt sofort Bescheid, wenn Sie wissen, dass Sie schwanger sind

Befragen Sie Ihren Arzt zu Risiken und Nutzen Ihrer verschreibungspflichtigen Medikamente, und ob Sie diese während der Schwangerschaft weiter nehmen können oder absetzen sollten.

Informieren Sie Ihren Arzt über alle Vitamine, Nahrungsergänzungsmittel und rezeptfreien Medikamente, die Sie nehmen, und fragen Sie, ob die Einnahme von ihnen während der Schwangerschaft unbedenklich ist.

Wenn ein Medikament, das Sie nehmen, Risiken mit sich bringt, kann es häufig durch ein weniger schädliches Medikament ersetzt werden. Und manchmal lohnt sich sogar die Einnahme eines Medikaments, das ein erhebliches Risiko während der Schwangerschaft aufweist, um eine gefährliche Erkrankung zu behandeln oder zu verhindern. Es könnte zum Beispiel sein, dass Sie einen Blutverdünner nehmen müssen, um tödliche Blutgerinnsel zu vermeiden. Ihr Arzt wird dann das richtige Medikament auswählen, das Ihnen und Ihrem Baby nicht schadet. Sprechen Sie immer erst mit Ihrem Arzt, bevor Sie mit der Einnahme Ihrer Medikamente aufhören, anfangen oder diese ändern.