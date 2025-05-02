Mehr als die Hälfte der schwangeren Frauen nimmt im Verlauf der Schwangerschaft irgendwann einmal Medikamente, trinkt Alkohol, raucht oder nimmt illegale Drogen.
Bestimmte Drogen und Medikamente während der Schwangerschaft können schädlich für Ihr Baby sein und zu einer Fehlgeburt führen.
Sie sollten daher generell Medikamente während der Schwangerschaft vermeiden, sofern diese nicht notwendig sind.
Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber, welche Medikamente, Vitamine und pflanzlichen Ergänzungsmittel notwendig sind und welche Sie nicht nehmen sollten.
Der Konsum von Alkohol in der Schwangerschaft ist häufig Ursache für Geburtsfehler.
Wie wirken sich Drogen auf die Schwangerschaft aus?
Viele Medikamente und Drogen, die Schwangere nehmen, werden über die Plazenta an das Baby im Mutterleib weitergegeben. Die Plazenta ist das Organ im Innern des Uterus (Gebärmutter), das Nährstoffe und sauerstoffreiches Blut von der Mutter zum Fötus transportiert. Bestimmte Medikamente und Drogen können Folgendes verursachen:
Fehlbildungen der Organe des Babys, die zu Geburtsfehlern oder zum Tod führen
Schädigung der Plazenta, sodass sie nicht mehr richtig funktioniert
Zu frühe Geburt des Babys
Woher weiß ich, dass ein Medikament während der Schwangerschaft unbedenklich ist?
Viele Medikamente und Vakzine (Impfungen) sind für schwangere Frauen nicht sicher.
Andererseits gibt es einige Medikamente und Vakzine, die sogar wichtig für die Schwangerschaft sind. Sie bewahren vor gesundheitlichen Problemen, die Ihnen oder Ihrem Baby schaden könnten. Sie dürfen diese Medikamente daher nicht einfach absetzen, wenn Sie schwanger werden. Sie müssen diese Medikamente möglicherweise während der Schwangerschaft weiter nehmen, wenn Sie eine Krankheit haben, die Ihnen oder Ihrem Baby schaden kann, z. B.:
Krampfanfälle (Epilepsie)
Gehen Sie mit Ihrem Arzt alle Medikamente durch, die Sie einnehmen:
Geben Sie Ihrem Arzt sofort Bescheid, wenn Sie wissen, dass Sie schwanger sind
Befragen Sie Ihren Arzt zu Risiken und Nutzen Ihrer verschreibungspflichtigen Medikamente, und ob Sie diese während der Schwangerschaft weiter nehmen können oder absetzen sollten.
Informieren Sie Ihren Arzt über alle Vitamine, Nahrungsergänzungsmittel und rezeptfreien Medikamente, die Sie nehmen, und fragen Sie, ob die Einnahme von ihnen während der Schwangerschaft unbedenklich ist.
Wenn ein Medikament, das Sie nehmen, Risiken mit sich bringt, kann es häufig durch ein weniger schädliches Medikament ersetzt werden. Und manchmal lohnt sich sogar die Einnahme eines Medikaments, das ein erhebliches Risiko während der Schwangerschaft aufweist, um eine gefährliche Erkrankung zu behandeln oder zu verhindern. Es könnte zum Beispiel sein, dass Sie einen Blutverdünner nehmen müssen, um tödliche Blutgerinnsel zu vermeiden. Ihr Arzt wird dann das richtige Medikament auswählen, das Ihnen und Ihrem Baby nicht schadet. Sprechen Sie immer erst mit Ihrem Arzt, bevor Sie mit der Einnahme Ihrer Medikamente aufhören, anfangen oder diese ändern.
Impfstoffe
Während der Schwangerschaft und in den ersten Lebensmonaten ist Ihr Baby durch Ihr Immunsystem vor vielen Infektionen geschützt. Diesen Schutz erhält Ihr Baby während der Schwangerschaft über Ihre Blutbahn und durch die Plazenta. Wenn Sie nicht alle Impfungen hatten, können Sie einige davon bedenkenlos während der Schwangerschaft durchführen lassen. Andere Impfungen sollten wiederum nicht durchgeführt werden und einige werden nur dann gegeben, wenn Sie ein hohes Risiko für eine Infektion tragen.
Ihr Arzt wird Impfungen empfehlen, die während Ihrer Schwangerschaft sicher sind:
Schwangere und stillende Frauen sowie Frauen, die jetzt oder in Zukunft schwanger werden möchten, sollten sich einen COVID-19-Impfstoff verabreichen lassen (siehe auch CDC: COVID-19-Impfstoffe während der Schwangerschaft oder Stillzeit).
Frauen sollten jederzeit während der Schwangerschaft, vor und während der Grippesaison eine Grippeimpfung erhalten. Schwangere Frauen sollten den attenuierten Influenza-Lebendimpfstoff (LAIV bzw. das Nasenspray) NICHT erhalten.
Schwangere zwischen der 27. und 36. Schwangerschaftswoche sollten eine DTP-Impfung erhalten (sie schützt gegen Tetanus, Diphtherie und Pertussis, den sogenannten Keuchhusten)
Zu den bedenklichen Impfungen während der Schwangerschaft zählen:
Welche Probleme verursachen Drogen während der Schwangerschaft?
Drogen, die während der Schwangerschaft zu Problemen führen können, sind unter anderem:
Alkohol
Koffein
Nikotin (z. B. bei Zigarettentabak)
Marihuana
Alkohol
Alkohol ist die Hauptursache für Geburtsfehler. Er kann folgende Auswirkungen haben:
Alkoholembryopathie
Fehlgeburt
Niedriges Geburtsgewicht
Verhaltensstörungen in der Kindheit
fötales Alkoholsyndrom (Alkoholembryopathie) ist der Überbegriff für eine Reihe von Problemen, unter anderem Entwicklungsstörungen von Kopf und Gesicht des Kindes, Hirnschäden, niedrige Intelligenz, verlangsamtes Wachstum und andere Probleme. Alkohol ist in keiner Menge unbedenklich, die man während der Schwangerschaft zu sich nehmen kann.
Koffein
Ärzte sind sich beim Konsum von Koffein nicht einig, ob es während der Schwangerschaft Ihrem Baby schadet. Koffein ist in Kaffee, einigen Teesorten, Softdrinks, Energy Drinks, Schokolade und in einigen Medikamenten enthalten.
Ärzte sind der Meinung, dass Koffein in kleinen Mengen unbedenklich ist.
Das tägliche Trinken von sehr viel Kaffee kann jedoch Folgendes verursachen:
Fehlgeburt oder Totgeburt
Frühgeburt (ein Baby kommt zu früh zur Welt)
Niedriges Geburtsgewicht
Ärzte raten daher, während der Schwangerschaft sehr wenig Koffein zu konsumieren. Sie können stattdessen entkoffeinierten Kaffee trinken.
Zigaretten
Wenn Sie während Ihrer Schwangerschaft Zigaretten rauchen oder sogar den Rauch anderer Raucher einatmen, können Sie Ihrem Baby schaden. Diese Folgen sind möglich:
Niedriges Geburtsgewicht
Geburtsfehler an Herzen, Hirn und Gesicht des Babys
Fehlgeburt
Frühgeburt (ein Baby kommt zu früh zur Welt)
Wachstums-, Verhaltens- und kognitive Störungen des Kindes
Sie sollten gar nicht rauchen, vor allem nicht, wenn Sie schwanger sind, und sich nach Möglichkeit nicht in der Nähe von anderen Rauchern aufhalten.
Marihuana
Ärzte sind sich nicht einig, ob Marihuana während der Schwangerschaft Ihrem Baby schadet, empfehlen aber, es zu vermeiden. Marihuana kann zu Verhaltensproblemen bei Ihrem Baby führen, wenn Sie während der Schwangerschaft viel davon konsumieren.
Aspartam
Aspartam ist ein künstlicher Süßstoff, der in einigen Nahrungsmitteln und Getränken zu finden ist. Kleine Mengen können während der Schwangerschaft unbedenklich sein.
Frauen mit einer Krankheit, die Phenylketonurie heißt, sollten Aspartam allerdings weder essen noch trinken.
Welche Probleme verursachen illegale Drogen während der Schwangerschaft?
Die Verwendung von illegalen Drogen während der Schwangerschaft kann zu ernsthaften Problemen für die Schwangere und das Baby führen. Alle illegalen Drogen und einige Medikamente (vor allem Opioide, wie Oxycodon) erhöhen bei häufiger Verwendung das Risiko, dass das Baby zu klein oder zu früh geboren wird.
Das Spritzen von Drogen erhöht bei einer schwangeren Frau zudem das Risiko, dass sie ihr Baby infiziert, z. B. mit Hepatitis oder HIV.
Illegale Drogen, die zu Problemen führen können, sind unter anderem:
Amphetamine
Badesalze
Kokain
Halluzinogene
Opioide
Amphetamine
Die Verwendung von Amphetaminen während der Schwangerschaft kann Folgendes bewirken:
Geburtsfehler, besonders des Herzens
Wachstumsstörungen des Ungeborenen im Mutterleib
Badesalze
Badesalze nennt man eine Gruppe von Drogen, die aus verschiedenen Chemikalien hergestellt werden und die einen in den gleichen Rauschzustand versetzen wie Amphetamine. Die Verwendung von Badesalzen während der Schwangerschaft kann Folgendes bewirken:
Zu wenig Sauerstoff für das Baby
Totgeburt (Tod eines Babys vor oder während der Entbindung)
Probleme mit der Plazenta
Geburtsschäden
Kokain
Die Verwendung von Kokain während der Schwangerschaft kann die Blutgefäße in der Plazenta verengen und möglicherweise Folgendes bewirken:
Fehlgeburt
Frühgeburt (ein Baby kommt zu früh zur Welt)
Niedriges Geburtsgewicht
Frauen, die während der Schwangerschaft Kokain verwenden, schaden ihrem Baby häufig auch durch andere Dinge, wie Rauchen, Konsum anderer Drogen oder schlechte medizinische Betreuung. Sie sollten während der Schwangerschaft gar kein Kokain konsumieren.
Halluzinogene
Halluzinogene, einschließlich Ecstasy (MDMA), Methamphetamine und LSD. Die Verwendung von Halluzinogenen während der Schwangerschaft kann zu Folgendem führen:
Fehlgeburt
Frühgeburt (ein Baby kommt zu früh zur Welt)
Entzugserscheinungen beim Baby
Opioide
Opioide umfassen Medikamente (wie Oxycodon, Methadon und Morphin), die möglicherweise illegal beschafft werden oder von Ärzten zur Schmerzlinderung verschrieben werden. Heroin ist ein illegales Opioid, das süchtig macht und nicht von Ärzten verschrieben wird. Die Verwendung sämtlicher Opioide über einen langen Zeitraum während der Schwangerschaft, gleich ob illegal oder verschrieben, kann zu Folgendem führen:
Entzugserscheinungen beim Baby
Fehlgeburt
Frühgeburt (ein Baby kommt zu früh zur Welt)
Niedriges Geburtsgewicht
Wenn Sie eine schwere, schmerzhafte Verletzung (wie einen Knochenbruch oder eine schlimme Verletzung) haben, ist es wahrscheinlich in Ordnung, wenn Ihr Arzt Ihnen ein Opioid für mehrere Tage verschreibt. Ansonsten sollten Sie jedoch die Verwendung von Opioiden vermeiden.