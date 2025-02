Krebs: Ein Überblick

Benigne: Gutartig. Gutartige Tumoren dringen nicht in nahegelegene Gewebe ein und breiten sich nicht durch den Blutkreislauf oder das Lymphsystem auf entfernte Stellen aus (sie metastasieren nicht). Ein gutartiger Tumor kann jedoch an Ort und Stelle wachsen und Probleme verursachen, da er auf umliegendes Gewebe drückt.

Carcinoma in situ: Krebszellen, die noch in dem Gewebe sind, in dem ihr Wachstum begonnen hat, und die noch nicht in umliegendes Gewebe eingedrungen sind und sich nicht in andere Körperteile ausgebreitet haben.