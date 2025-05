Cleveland Clinic, Department of Rheumatic and Immunologic Diseases

Basisches Calciumphosphat ist ein chemisches Stoffgemisch, das von Natur aus im Körper vorkommt. Dieses Gemisch kann Kristalle bilden, die Gelenkschmerzen und -schwellungen ähnlich wie bei der Gicht (einschließlich Podagra), der CPPD-Arthritis (früher Pseudogicht genannt) oder mitunter auch bei anderen Gelenkerkrankungen hervorrufen. Kristalle aus basischem Calciumphosphat können auch die Sehnen und das Bindegewebe angreifen.

Das Milwaukee-Schulter-/Kniesyndrom ist ein Beispiel für die Hydroxylapatit-Ablagerungskrankheit. Sie ist eine destruktive Erkrankung, die bei älteren Frauen hauptsächlich die Schultern und oft die Knie befällt und deutliche und anhaltende Gelenkschwellungen hervorruft.

Akute Pseudopodagra ist eine weitere Gelenkerkrankung, die durch basische Kalziumphosphatkristalle hervorgerufen wird. Diese äußert sich in ähnlichen Symptomen wie Gicht. Sie greift die Gelenke am großen Zeh an und betrifft vor allem junge Frauen (seltener junge Männer).

Symptome Kristalle aus basischem Calciumphosphat führen zu starken Entzündungen in den Gelenken und den umliegenden Bereichen. Die Kristalle zerstören gelegentlich die Gelenke.

Diagnose Röntgenaufnahmen

Mikroskopische Untersuchung der Gelenkflüssigkeit Um nach Kristallen aus basischem Calciumphosphat zu suchen, werden Röntgenaufnahmen gemacht. Diese Kristalle sind manchmal auf Röntgenbildern rund um die betroffenen Gelenke, aber in der Regel nicht im Gelenkknorpel zu sehen. Möglicherweise muss mit einer Kanüle Gelenkflüssigkeit entnommen (Gelenkaspiration) und auf das Vorhandensein von Kristallen untersucht werden. Kristalle aus basischem Calciumphosphat sind klein und können in der Regel nur mit einer speziellen Färbung oder einem Transmissionselektronenmikroskop erkannt werden.