Übersicht über Virusinfektionen

Die Wirkung von Impfstoffen besteht darin, dass sie die natürlichen Abwehrmechanismen des Körpers anregen (sogenannte aktive Immunisierung). Impfstoffe werden vor der Exposition gegenüber einem Virus gegeben, um dadurch eine Infektion zu verhindern.

Gebräuchliche Virusimpfstoffe gibt es u. a. gegen Folgendes:

Impfstoffe für das Adenovirus, Ebola, Pocken und Mpox sind ebenfalls verfügbar, werden aber nur Menschen verabreicht, die ein hohes Infektionsrisiko aufweisen, wie z. B. bestimmten Militärangehörigen, oder bei Epidemien.

Dengue-Impfstoff: Er ist für die Anwendung bei manchen Kindern zugelassen, die zuvor eine Dengue-Infektion hatten und in Gegenden leben, in denen das Dengue-Fieber endemisch ist.

Viruserkrankungen können durch effektive Impfstoffe ausgerottet werden. Die Pocken gelten seit 1978 als ausgerottet. Landesweite Impfkampagnen haben Polio weltweit fast ausgerottet, aber die Fälle treten immer noch in Gebieten mit unvollständiger Immunisierung auf, wie in Afrika südlich der Sahara und Südasien. Masern wurden in einigen Gegenden der Welt bereits beinahe ausgerottet, so z. B. in ganz Amerika. Weil Masern jedoch eine hoch ansteckende Krankheit sind und die Durchimpfungsrate auch in Regionen, in denen sie als ausgerottet gilt, nicht lückenlos ist, dürfte die Erkrankung nicht so schnell wirklich vollständig ausgerottet werden.