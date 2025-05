Aneurysmen der Arterien in Armen, in Beinen und im Herzen

Reparatur durch Operation oder Stent-Implantat

Ein Aneurysma in der unteren Körperhälfte wird repariert, wenn es doppelt so groß ist wie das normale Blutgefäß oder wenn bei einer Person, die bekanntermaßen ein Aneurysma, aber keine vorherigen Symptome hat, neue Symptome auftreten. Aneurysmen in den Armen werden in der Regel umgehend repariert, selbst wenn der Patient keine Symptome aufweist. Dies wird getan, da die Wahrscheinlichkeit, dass es in diesen Blutgefäßen zu einem Blutgerinnsel kommt, höher ist.

Bei Aneurysmen der Arterie in der Kniekehle (Arteria poplitea) mit einem Durchmesser von mehr als 2,5 cm wird für gewöhnlich eine offene Operation durchgeführt oder ein Stent in das Blutgefäß eingesetzt. Ein Stent-Implantat ist ein hohler Schlauch aus Kunststoff, dessen Wand ein elastisches Netz bildet. Diese Netzwand kann wie ein Strohhalm so klein zusammengeknickt werden, dass diese über einen langen dünnen Draht in die Arterie eingeführt werden kann. Ärzte führen den Stent durch die Arterie zum Aneurysma. Dann wird der Stent geöffnet und formt so einen stabilen Kanal für das durchfließende Blut. Stent-Implantate können auch für Aneurysmen der Koronararterie verwendet werden. Manchmal benötigt man hierfür aber eine koronare Bypassoperation.

Aneurysmen der Oberschenkelarterien und der Halsschlagader können auch operativ behoben werden.

Infizierte Aneurysmen müssen typischerweise mit Antibiotika oder Antimykotika und möglicherweise sogar mit einer offenen Operation oder einem Stent-Implantat behandelt werden, je nachdem, wo sich das Aneurysma befindet, wie groß es ist und wie stark es durch die Infektion beschädigt ist.