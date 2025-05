Medikamentöse Behandlung bei Herzinsuffizienz

Diuretika („harntreibende Mittel“) werden oftmals verordnet, wenn eingeschränkter Salzkonsum allein zu keiner Verringerung der Wassereinlagerungen führt. Diese Medikamente helfen den Nieren dabei, Salz und Wasser über eine verstärkte Urinbildung auszuscheiden, wodurch sich die Wassermenge im Körper verringert.

Am häufigsten werden bei einer Herzinsuffizienz sogenannte Schleifendiuretika verwendet, wie Furosemid, Torasemid oder Bumetanid. Langfristig werden diese Diuretika in der Regel über den Mund eingenommen; in einem Notfall helfen sie aber am schnellsten, wenn sie intravenös verabreicht werden. Schleifendiuretika sind vorzugsweise bei mittelschwerer bis schwerer Herzinsuffizienz zu verwenden.

Thiaziddiuretika, wie Hydrochlorothiazid, die etwas schwächer wirken und den Blutdruck senken können, bieten sich insbesondere bei Menschen mit zusätzlichem Bluthochdruck an.

Bei Schleifen- und Thiaziddiuretika kann es zu einem Kaliumverlust über den Urin und somit zu einer Hypokaliämie (Kaliummangel) kommen. In solchen Fällen kann auch ein Diuretikum, das den Kaliumspiegel erhöht (ein kaliumsparendes Diuretikum), oder ein Kaliumergänzungsmittel verordnet werden. Bei allen Herzinsuffizienz-Patienten wird vorzugsweise Spironolacton als kaliumsparendes Diuretikum verwendet; es kann nur dann nicht angewendet werden, wenn die Nierenfunktion schwer beeinträchtigt ist. Es kann das Leben von Herzinsuffizienz-Patienten verlängern.

Die Einnahme von Diuretika kann zu einer Verschlimmerung von Harninkontinenz führen. Gewöhnlich lässt sich der Zeitpunkt der Einnahme jedoch so gestalten, dass sie den Harndrang nicht gerade dann auslösen, wenn keine Toilette in der Nähe oder verfügbar ist.