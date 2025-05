Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) bei Herzstillstand

Bei einer Standard-HLW für Erwachsene und Kinder wird eine Beatmung (Mund-zu-Mund-Beatmung zur Versorgung der Lungen mit Sauerstoff) in Kombination mit einer Herzdruckmassage vorgenommen, durch die sauerstoffreiches Blut aus dem Herzen in das Gehirn und andere lebenswichtige Organe gepumpt wird. Bei der Standard-HLW für Säuglinge wird die Mund-zu-Mund-und-Nase-Beatmung mit Herzdruckmassagen kombiniert.

Mund-zu-Mund-Beatmung bei einem Erwachsenen oder einem Kind Bild MICROGEN IMAGES/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Mund-zu-Nase-und-Mund-Beatmung bei einem Säugling Bild

Die HLW beginnt damit, dass der Oberkörper 30-mal eingedrückt wird (Herzdruckmassage), gefolgt von 2 Atemstößen (Beatmung). Dies wird stets im Verhältnis von 30 : 2 fortgesetzt, bis der Helfer durch die Rettungskräfte abgelöst wird. Die Herzdruckmassage kann den Helfer schnell ermüden und dann zu einer Massage führen, die zu schwach ist, um das Blut wirksam zirkulieren zu lassen. Sind 2 oder mehr Helfer anwesend, sollten sie sich daher alle 2 Minuten oder früher abwechseln, wenn der Helfer müde wird, der die Herzdruckmassage durchführt.

Für die Durchführung der Herzdruckmassage bei einem Erwachsenen oder einem Kind legt der Helfer die betroffene Person auf den Rücken, indem er Kopf, Körper und Extremitäten gleichzeitig umdreht. Dann streckt er die Arme der Person aus und legt die Ellenbogen nebeneinander, lehnt sich über den Betroffenen und platziert beide Hände, eine über der anderen, in die Mitte des Brustkorbs (zwischen den Brustwarzen und auf dem Brustbein). Der Helfer drückt dann den Brustkorb bei einem Erwachsenen mindestens 5 Zentimeter nach unten.

Bei Kindern wird der Brustkorb etwa 5 Zentimeter eingedrückt. Es kann sein, dass bei einem kleineren Kind nur eine Hand für die Herzdruckmassage notwendig ist.

Bei einem Säugling (bis zu 1 Jahr alten Kind) kann der Helfer mit 2 Fingern das Brustbein des Säuglings direkt unter den Brustwarzen etwa 11/2 Zoll (etwa 4 cm) oder ein Drittel des Brustkorbdurchmessers tief eindrücken. Geschulte Rettungshelfer können alternativ auch den Brustkorb des Säuglings mit 2 Händen umfassen und die Herzdruckmassage mit den Daumen durchführen.

Es ist wichtig, zwischen den Drücken zu warten, bis der Brustkorb sich wieder voll ausgedehnt hat.

Freimachen der Atemwege bei einem Erwachsenen oder Kind

Vor der Beatmung sucht der Helfer zuerst in Mund und Hals nach sichtbaren Objekten, die die Atemwege blockieren könnten, und entfernt diese. Danach macht der Helfer die Atemwege frei, indem er den Kopf des Betroffenen nach hinten neigt und das Kinn anhebt (siehe Abbildung Freimachen der Atemwege bei einem Erwachsenen oder Kind). Bei Verdacht auf eine Hals- oder Wirbelsäulenverletzung sollte der Helfer den Kopf des Patienten nicht neigen. Stattdessen wird der Kieferwinkel angehoben, während der Kopf in einer neutralen Position gehalten wird, ohne den Hals zu beugen oder zu strecken. Der Mund des Helfers bedeckt vollständig den Mund des Betroffenen; dann beatmet er Luft in die Lungen des Betroffenen. Die Atemwege des Betroffenen müssen bei der Beatmung frei bleiben. Um zu vermeiden, dass Luft aus der Nase des Betroffenen austritt, kann diese zusammengedrückt werden, wenn der Helfer in den Mund ausatmet (siehe Bild Mund-zu-Mund-Beatmung bei einem Erwachsenen oder Kind). Die künstliche Beatmung ist bei Kindern und Erwachsenen ganz ähnlich.

Wenn ein Säugling beatmet werden muss, deckt der Mund des Helfers den Mund und die Nase des Säuglings ab. Um Schäden der kindlichen Lunge, die nur ein geringes Volumen fasst, zu verhindern, wird mit weniger Druck beatmet. Wenn sich der Brustkorb hebt, sollte der Helfer 2 Mal tief und langsam beatmen. Wenn sich der Brustkorb nicht hebt, nachdem ordnungsgemäß beatmet wurde, deutet dies wahrscheinlich darauf hin, dass die Atemwege des Säuglings verlegt sind. Die HLW sollte trotzdem fortgesetzt werden. Die Herzdruckmassagen selbst können die Luft aus der Lunge pressen und dadurch den Gegenstand lösen, der die Atemwege des Säuglings verlegt. Jedes Mal, wenn durch die Druckmassage die Atemwege geöffnet werden, sollte der Helfer nach einem Objekt im Mund des Säuglings suchen und dieses gegebenenfalls entfernen.

Eine Standard-HLW kann von einem Helfer (der abwechselnd beatmet und eine Herzdruckmassage macht) oder von 2 Helfern (einer macht die Beatmung und der andere die Druckmassage) durchgeführt werden. Bei einer Standard-HLW macht ein einzelner Helfer 30 Herzdruckmassagen und dann 2 Beatmungen. Wenn 2 Helfer vor Ort sind und ein Kind oder Säugling eine HLW benötigt, sollte das Verhältnis von Druckmassage und Beatmung bei 15:2 liegen. Bei Neugeborenen wird ein Verhältnis von 1 Beatmung zu 3 Druckmassagen (3:1) empfohlen, insgesamt 40 bis 60 Beatmungen pro Minute. Die Herzdruckmassagen werden bei Menschen jedes Alters 100 bis 120 Mal wiederholt. Die HLW wird fortgesetzt, bis medizinische Hilfe eintrifft oder der Patient beginnt, sich zu bewegen oder von selbst zu atmen.