MSD Manual Ausgabe für Patienten
Einführung in verschiedene Störungen bei Säuglingen und kleinen Kindern

VonChristopher P. Raab, MD, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
Überprüft vonMichael SD Agus, MD, Harvard Medical School
Überprüft/überarbeitet Feb. 2023 | Geändert Jan. 2025
v816571_de
Nur bei wenigen Kindern verlaufen die ersten Lebensjahre völlig problemlos. Weinen, Probleme mit dem Stillen oder Füttern, Ausschläge und gelegentliches Fieber kommen oft vor. Zu echten gesundheitlichen Problemen werden diese nur, wenn sie ungewöhnlich stark ausgeprägt sind, etwa wenn ein Kind andauernd weint, Wachstumsdefizite hat (siehe Gedeihstörung bei Kindern), oder wenn es hohes Fieber hat, das nicht von selbst abklingt. Die meisten Probleme, die in der Kindheit auftreten, sind nicht ernst.

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

