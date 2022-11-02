Die Sever-Krankheit ist eine Entzündung der Wachstumsfuge des Fersenknochens (Kalkaneus) bei Kindern im Wachstum.

(Siehe auch Übersicht zu Knochenerkrankungen bei Kindern.)

Die Knochen von Kindern wachsen aus weichen Bereichen des Knorpels an den Enden der Knochen. Diese Bereiche werden Wachstumsfugen genannt. Wenn die Kinder ausgewachsen sind, verhärten die Wachstumsfugen zu festen Knochen. Nachdem die Wachstumsfugen verknöchert sind, können die Knochen nicht mehr in die Länge wachsen.

Fersenknochen lokalisieren

Das Fersenbein entwickelt sich bis zum einem Alter von 15 Jahren. Ein sportlich aktives Kind (für gewöhnlich zwischen 9 und 14 Jahren) kann Morbus Sever-Haglund (Apophysitis calcanei) entwickeln, wenn der Wadenmuskel und die Achillessehne zu stark an der Ansatzstelle des Fersenbeins ziehen.

Schmerzen treten an den Seiten oder Kanten der Ferse auf und verschlimmern sich beim Rennen oder beim Stehen auf den Zehenspitzen. Bei einigen Kindern wird die Stelle warm und schwillt an.

Ärzte gründen ihre Diagnose auf den Symptomen. Röntgenaufnahmen bestätigen die Diagnose der Sever-Krankheit zwar nicht, können jedoch andere Ursachen der Fersenschmerzen wie Knochenzysten oder Stressfrakturen aufdecken.