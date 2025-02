Akute Mittelohrentzündung bei Kindern

Ärztliche Untersuchung

Ärzte diagnostizieren eine akute Mittelohrentzündung durch Verwendung eines tragbaren Lichts (Otoskop), um das Trommelfell auf Rötungen und Vorwölbungen sowie auf Flüssigkeit hinter dem Trommelfell zu prüfen. Um besser sehen zu können, muss er manchmal erst Ohrenschmalz entfernen. Um die Beweglichkeit des Trommelfells zu messen, wird anhand eines Gummiballs und eines Schlauches am Otoskop Luft in den Gehörgang gepresst. Wenn sich das Trommelfell nicht oder nur schwer bewegt, kann sich Flüssigkeit im Mittelohr befinden, was ein Zeichen für eine Infektion ist.