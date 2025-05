Stürze bei älteren Erwachsenen

Bei vielen Stürzen kommen mehrere Faktoren auf einmal zusammen. Zu diesen Faktoren zählen:

Körperliche Leiden, die die Beweglichkeit oder den Gleichgewichtssinn beeinträchtigen

Verwendung bestimmter Medikamente

Hindernisse in der Umgebung

Potenzielle Gefahrensituationen

Zum Beispiel können Menschen mit Parkinson-Krankheit und beeinträchtigter Sehkraft (körperliche Leiden, die die Beweglichkeit oder den Gleichgewichtssinn beeinträchtigen) über ein Verlängerungskabel stolpern (Hindernis in der Umgebung), wenn sie schnell einen Anruf entgegennehmen möchten (potenzielle Gefahrensituation).

Der Gesundheitszustand einer Person wird durch die Veränderungen infolge des Älterwerdens an sich, durch die körperliche Fitness, vorliegende Erkrankungen und eingenommene Medikamente beeinflusst. Der Gesundheitszustand hat vermutlich größere Auswirkungen auf das Risiko für Stürze als Umgebungsgefahren und Gefahrensituationen. Ein schlechter oder beeinträchtigter Gesundheitszustand erhöht nicht nur das Risiko für Stürze, sondern wirkt sich auch darauf aus, wie Menschen auf Gefahren oder Gefahrensituationen reagieren.

Körperliche Leiden, die das Risiko für Stürze erhöhen, sind u. a. solche, die Folgendes betreffen:

Gleichgewicht oder Gehen

Sehkraft

Kribbeln, insbesondere in den Füßen

Muskelkraft

Kognition

Blutdruck und Herzschlag

Beispielsweise können ältere Erwachsene vielleicht aufgrund des Verlusts der Muskelkraft das Gleichgewicht entweder nicht mehr halten oder wiedererlangen, wenn sie auf eine unebene Oberfläche treten oder gestoßen werden. Mit zunehmendem Alter können ältere Erwachsene nicht mehr so gut beurteilen, wie Objekte im Verhältnis zueinander stehen, und benötigen möglicherweise helleres Licht, um gut sehen zu können. Kognitive Beeinträchtigungen können ältere Erwachsene daran hindern, sich an Sicherheitsmaßnahmen beim Gehen zu erinnern – zum Beispiel, sich am Geländer festzuhalten, wenn sie Treppen hinauf- und hinuntersteigen. Ein niedriger Blutdruck oder ein langsamer Herzschlag können zu Ohnmachtsanfällen oder Bewusstlosigkeit führen. Der Grund dafür ist, dass Herzprobleme die Blutmenge verringern können, die ins Gehirn gelangt.

Auch die Einnahme bestimmter Medikamente kann das Sturzrisiko erhöhen. Zu diesen Medikamenten gehören solche, die die Aufmerksamkeit beeinträchtigen (wie opioide Analgetika, angstlösende Medikamente und einige Antidepressiva) oder die den Blutdruck senken (wie Antihypertensiva, Diuretika und einige Herzmedikamente).

Hindernisse in der Umgebung sind an der Mehrheit der Stürze beteiligt. Zu Stürzen kann es kommen, wenn Menschen eine Gefahr nicht erkennen oder nicht schnell genug auf eine erkannte Gefahr reagieren.

Umgebungsgefahren, die das Risiko für Stürze erhöhen, sind u. a.:

Unzureichende Beleuchtung

Läufer, Bettvorleger oder Badvorleger

Rutschige Böden

Elektro- oder Verlängerungskabel oder Gegenstände, die im Weg liegen bzw. stehen

Unebene Bürgersteige und kaputte Bordsteinkanten

Unbekannte Umgebungsverhältnisse

Die meisten Stürze passieren in der Wohnung. Manche passieren sogar, während die Person ruhig da steht. Die meisten Stürze ereignen sich jedoch, während sich Menschen bewegen – sich ins Bett legen oder aus dem Bett aufstehen, sich auf einen Stuhl oder Toilettensitz setzen oder von diesem aufstehen, beim Gehen oder Treppen hoch- oder hinuntersteigen. Während Menschen in Bewegung sind, können sie straucheln oder stolpern oder das Gleichgewicht verlieren. Jede Bewegung kann gefährlich werden. Wenn Menschen jedoch in Eile sind oder wenn ihre Aufmerksamkeit auf andere Dinge gerichtet ist, wird die Bewegung dadurch noch gefährlicher. Wenn man zum Beispiel zur Toilette oder zum Telefon rennt (insbesondere in der Nacht im Halbschlaf oder im Halbdunkel) oder während des Gehens mit einem schnurlosen Telefon telefoniert, kann das Gehen noch gefährlicher werden.