Gangstörungen bei älteren Erwachsenen

Hilfsgeräte wie Gehhilfen und Spazierstöcke können den Betroffenen helfen, ihre Mobilität und Lebensqualität zu bewahren. Physiotherapeuten helfen bei der Auswahl des richtigen Geräts und bringen den Patienten bei, wie es anzuwenden ist.

Gehstöcke sind besonders hilfreich bei Schmerzen aufgrund von Arthritis in Knie oder Hüfte oder bei peripherer Neuropathie an den Füßen, weil ein Stock Informationen über die Art der Oberfläche oder des Bodens an die Hand überträgt. Ein Vierfuß-Gehstock (einer mit vier kleinen Füßen unten) kann den Patienten stabilisieren, verlangsamt aber in der Regel den Gang. Gehstöcke werden in der Regel auf der gegenüberliegenden Seite des schmerzenden oder schwachen Beins verwendet. Viele im Handel erhältliche Gehstöcke sind zu lang, können aber auf die richtige Körpergröße abgestimmt werden (siehe Abbildung zur richtigen Höhe).

Gehhilfen können die Belastung und Schmerzen in einem arthritischen Gelenk stärker reduzieren als ein Spazierstock, sofern die Betroffenen ausreichend Kraft in den Armen und Schultern für die Gehilfe haben. Gehhilfen bieten gute Stabilität und einen mäßigen Schutz vor einem Sturz nach vorne, taugen aber kaum dazu, bei Menschen mit Gleichgewichtsstörungen einen Sturz nach hinten zu verhindern. Bei der Verschreibung einer Gehhilfe berücksichtigt ein Physiotherapeut den mitunter konkurrierenden Bedarf an Stabilität und Optimierung der Geheffizienz. Gehwagen oder Rollatoren mit vier größeren Rädern bieten maximale Effizienz, aber weniger Stabilität.