Der ältere Fahrer

An einem gewissen Punkt stellen sich die meisten älteren Menschen (insbesondere Personen, die unter schweren gesundheitlichen Störungen leiden) die Frage, ob es sicher ist, sich weiterhin hinters Steuer zu setzen. Ein Rückgang der Fähigkeiten, die für eine sichere Fahrweise erforderlich sind, kann das Steuern eines Wagens gefährlich werden lassen. Kein Fahrzeug fahren zu können, kann jedoch einen Verlust der Freiheit und Unabhängigkeit bedeuten. Es ist sehr wichtig, einem älteren Erwachsenen, der kein Fahrzeug mehr führen darf, dabei zu helfen, annehmbare Wege zu finden, um Orte für wichtige tägliche oder wöchentliche Aktivitäten erreichen zu können. Viele der gleichen Faktoren, die Bedenken bezüglich der Fahrsicherheit aufwerfen, können auch die Fähigkeit eines älteren Erwachsenen beeinträchtigen, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen.

Manchmal ist es der Hausarzt oder ein Familienangehöriger, der erkennt, dass es für einen älteren Fahrer an der Zeit ist, mit dem Autofahren aufzuhören. Damit umzugehen ist immer schwierig, aber das Problem zu ignorieren kann zu noch größerem Leid führen. Es gibt einige praktische Schritte, damit sich ältere Fahrer wohler dabei fühlen können, wenn sie das Autofahren aufgeben:

Den Fahrer in die Entscheidung, das Fahren einzuschränken oder einzustellen, einbinden.

Andere Möglichkeiten finden, um mobil zu bleiben.

Die Verfügbarkeit von Fahr- und Lieferdiensten prüfen.

Sicherstellen, dass ältere Personen aktiv bleiben und Mitfahrgelegenheiten zu Aktivitäten haben.

Den Hausarzt oder einen Freund in die Besprechung des Problems einbeziehen.

Zahlreiche Publikationen und Onlineressourcen können älteren Fahrern bei der Entscheidung helfen, ob sie sich weiterhin hinters Steuer setzen sollten (siehe die Information der AAA Evaluate Your Driving Ability). Familienangehörigen und Freunden, die wegen eines älteren Fahrers besorgt sind, stehen die folgenden Ressourcen zur Verfügung:

Die meisten älteren Fahrer können, manchmal mit dem Rat der Familienangehörigen oder ihrer Ärzte, festlegen, wann sie mit dem Fahren aufhören. Manchen Fahrern, zum Beispiel vielen Menschen mit Demenz, mangelt es jedoch in Bezug auf ihre Fahrtüchtigkeit vielleicht an Urteilsvermögen und sie fahren auch dann weiter, wenn ein Arzt bereits empfohlen hat, dass sie damit aufhören sollten. In dieser Situation besteht ein Ansatz darin, dem älteren Fahrer vorzuschlagen, sich von einem „Driving Rehabilitation Specialist“ testen zu lassen oder durch die im jeweiligen US-Bundesstaat für die Überwachung und Regulierung der Fahrzulassung zuständige Behörde.

Wenn Ärzte wegen eines älteren Fahrers besorgt sind, verweisen sie den Fahrer häufig an einen Spezialisten für Fahrrehabilitation. Diese Spezialisten sind oft Ergotherapeuten, die umfassende Fahrprüfungen und Rehabilitationsmaßnahmen für Fahrer mit medizinischen Problemen anbieten. Sie sind meist in Krankenhäusern oder an Universitäten tätig, manche haben jedoch auch eine Privatpraxis. Sie können Fahrer hinsichtlich Sicherheit beurteilen, Wagenmodifikationen, anpassungsfähige Ausrüstung und Mobilitätsberatung bereitstellen oder Ratschläge zu alternativen Transportmöglichkeiten geben. Auf der Website der American Occupational Therapy Association finden Sie Informationen zum Auffinden von Fahrrehabilitationsdiensten.

Nachdem der Fahrer von einem Spezialisten für Fahrrehabilitation untersucht wurde und empfohlene Änderungen vorgenommen hat, kann der Arzt verlangen, dass der Fahrer von der staatlichen Zulassungsbehörde erneut getestet wird. Ein erneuter Test kann auch durch den Fahrer selbst oder einen nahestehenden Angehörigen beantragt werden. Dieser kann Sehtests sowie theoretische und praktische Fahrprüfungen umfassen.

Die einzelnen US-Bundesstaaten haben unterschiedliche Vorschriften bezüglich der Vergabe von Führerscheinen. Zum Beispiel müssen Fahrer in manchen US-Bundesstaaten eine praktische Prüfung bei der Zulassungsbehörde ablegen, damit sie den Führerschein behalten dürfen. Die gesetzlichen Regelungen für Ärzte, Fahrer mit bestimmten gesundheitlichen Problemen und/oder Sicherheitsbedenken zu melden, variieren ebenfalls. In einigen US-Bundesstaaten sind Ärzte dazu verpflichtet, alle Fahrer zu melden, die ihrer Meinung nach nicht mehr sicher fahren können. In anderen Staaten gibt es Möglichkeiten für Familienmitglieder, anonyme Meldung zu machen, wenn Bedenken hinsichtlich der Fahrtüchtigkeit eines älteren Familienmitglieds bestehen.

Es ist wichtig, dass Personen mit der Zulassungsbehörde ihres US-Bundesstaates (wie dem Department of Motor Vehicles) Kontakt aufnehmen und nach den in ihrem Bundesstaat geltenden Vorschriften fragen. In den Vereinigten Staaten ist das Department of Motor Vehicles die Behörde, die dazu berechtigt ist, eine Führerscheinlizenz auszusetzen oder einzuziehen und eigene Beurteilungen und Kontrollen durchzuführen. Ärzte und andere medizinische Fachkräfte sind dazu nicht befugt. Gesetze, die den Besitz und die Erneuerung eines Führerscheins für ältere Menschen regeln, unterscheiden sich auch von Land zu Land.