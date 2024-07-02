Der ältere Fahrer

Das Autofahren bietet älteren Menschen Freiheit, Unabhängigkeit und wichtige soziale Interaktionen mit ihrer Gemeinschaft, was viele Menschen in ihrer Jugend für selbstverständlich halten. Das Privileg, einen Wagen zu steuern, stützt sich jedoch auf die Fähigkeit, ein Kraftfahrzeug sicher fahren zu können. Im Vergleich zu Autofahrern mittleren Alters besteht bei Fahrern ab 70 Jahren ein erhöhtes Unfallrisiko pro gefahrenem Kilometer. Personen, die selten fahren, sind besonders gefährdet. Somit sollte eine beeinträchtigte Funktion infolge altersbedingter Erkrankungen als „gelbe Ampel“ verstanden werden – ein Warnsignal dafür, dass die Fahrprivilegien neu bewertet werden sollten.
Viele Faktoren können die Fahrkompetenz älterer Erwachsener mindern. Zu diesen Faktoren gehören altersbedingte Veränderungen in der Reaktionszeit und Sehstörungen, kognitive Störungen und Muskelerkrankungen, die im Alter häufiger auftreten. Häufig werden Medikamente zur Behandlung von Erkrankungen bei älteren Menschen eingesetzt. Manche Arzneimittelklassen können eine sedierende Wirkung haben und die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen. Einige dieser Faktoren können angegangen und modifiziert werden.
Unfallraten und Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung
Im Durchschnitt haben ältere Fahrer sogar weniger Unfälle pro Jahr als jüngere Fahrer. Da sie jedoch weniger Kilometer als Fahrer mittleren Alters fahren, verursachen ältere Fahrer durchschnittlich mehr Unfälle pro gefahrenem Kilometer. Unfallraten beginnen, ab einem Alter von ca. 70 Jahren zu steigen, und nehmen ab einem Alter von 80 Jahren noch schneller zu. Für jeden gefahrenen Kilometer weisen ältere Fahrer höhere Raten bei Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung und bei Unfällen mit Todesfolge auf als alle anderen Altersgruppen über 25 Jahre. Es sollte beachtet werden, dass ältere Erwachsene weitere Strecken fahren als frühere Generationen und ihren Führerschein länger behalten, und diese Trends werden voraussichtlich anhalten.
Die Nichtbeachtung der Vorfahrtsregel (häufig, weil sie angeblich „geschaut, aber nichts gesehen“ haben) ist unter älteren Fahrern einer der häufigsten Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung. Außerdem haben ältere Fahrer mehr Schwierigkeiten, sich in den Verkehr einzuordnen, und können Probleme an Kreuzungen haben, insbesondere beim Linksabbiegen. Diese Schwierigkeiten lassen sich auf Folgendes zurückführen:
Schwierigkeit, mehrere Informationen gleichzeitig zu beurteilen (Multitasking)
Schwierigkeit, die Geschwindigkeit heranfahrender Autos oder Objekte zu beurteilen
Eingeschränktes Gesichtsfeld
Trotzdem fahren ältere Fahrer häufig vorsichtiger als jüngere Fahrer. Viele ältere Fahrer, die nicht an einer Erkrankung leiden, die das Denk- und Urteilsvermögen beeinträchtigt (z. B. Demenz), fangen an, ihre Fahrten aus Sicherheitsgründen zu beschränken. Sie neigen dazu, das Fahren in der Dämmerung und in der Nacht, während der Hauptverkehrszeit oder bei schlechtem Wetter zu vermeiden. Darüber hinaus werden ältere Fahrer weniger häufig wegen Fahren unter Alkoholeinfluss belangt.
Ältere Fahrer haben auch seltener Unfälle, wenn sie auf kurvigen Straßen oder mit hohen Geschwindigkeiten fahren. Bei Unfällen in Verbindung mit älteren Fahrern ist seltener nur ein Fahrzeug involviert. Tendenziell sind mehrere Fahrzeuge betroffen. Interessanterweise sinkt die Unfallrate von Fahrern über 70 Jahren mit der Anzahl der Passagiere, die sich im Fahrzeug befinden.
Unfälle, an denen ältere Fahrer beteiligt sind, führen eher zu schwerwiegenden Verletzungen und Verkehrstoten. Die erhöhte Anfälligkeit für Verletzungen bei älteren Fahrern ist nicht gut bekannt, könnte aber auf körperliche Gebrechlichkeit und das Vorliegen einer oder mehrerer medizinischer Leiden wie Osteoporose oder Herzerkrankungen zurückzuführen sein. Darüber hinaus könnten ältere Fahrer auch eher Fahrzeuge haben, die weniger unfallsicher sind. Auch wenn die Anzahl der älteren Erwachsenen, die bei Autounfällen verstorben sind, ebenfalls zurückgegangen ist, sind ältere Erwachsene im Vergleich zu anderen Altersgruppen zunehmend an tödlichen Unfällen beteiligt, da die alternde Bevölkerung immer größer wird.
Gründe für eine beeinträchtigte Fahrtüchtigkeit
Einen Wagen zu steuern, bedeutet die präzise Ausführung mehrerer Aufgaben gleichzeitig (wie z. B. bremsen und lenken). Diese Aufgaben erfordern mehrere Eigenschaften, u. a.:
Einen klaren Kopf
Gutes Urteilsvermögen, Planungskompetenz und Entscheidungsfähigkeit
Aufmerksamkeit und mentalen Fokus
Schnelle Reaktionszeit
Koordination
Ausreichende Muskelkraft
Einen guten Bewegungsradius des Oberkörpers (oberer Rumpf, Schultern und Nacken)
Empfindung in den Beinen und Füßen
Gutes Seh- und Hörvermögen
Defizite bei irgendwelchen dieser Eigenschaften können sich stark auf die Fahrkompetenz auswirken. Diese Defizite können verschiedene Ursachen haben. Praktisch alle diese Eigenschaften werden mit zunehmendem Alter beeinträchtigt und verschlechtern sich mit dem Auftreten von Erkrankungen.
Älterwerden
Älterwerden an sich geht in der Regel mit einer schrittweisen und schleichenden Abnahme von Muskelkraft, Koordination, Reaktionszeit, Konzentrationsfähigkeit, Seh- und Hörvermögen einher. Ältere Menschen verfügen über eine geringere Ausdauer und sind schneller erschöpft, insbesondere in Situationen, die Konzentration erfordern. Ältere Menschen können sich schlechter auf mehrere Aufgaben gleichzeitig konzentrieren. Jedoch sind die meisten dem Älterwerden zugeschriebenen Veränderungen eher klein und häufig nicht der Hauptgrund für Probleme mit der Fahrsicherheit.
Gesundheitszustände
Erkrankungen, die bei älteren Menschen häufiger vorkommen, können sich besonders auf ältere Fahrer negativ auswirken. Zum Beispiel kann der Blutzuckerspiegel von Autofahrern mit schlecht eingestelltem Diabetes zu hoch ansteigen oder zu stark absinken. Solche Veränderungen können klares Denken, Aufmerksamkeit, Konzentration, Sehvermögen und die Empfindung in den Füßen beeinträchtigen.
Ältere Fahrer mit Demenz (einschließlich Alzheimer-Krankheit) können ein schlechtes Urteils- und Erinnerungsvermögen und langsamere Reaktionszeiten aufweisen, was beim Fahren gefährlich werden kann. Auch wenn die Demenz erst im Frühstadium ist, können sich Fahrer leichter verfahren oder in dichtem Verkehr oder bei unerwarteten Vorfällen auf der Straße verwirrt werden.
Ein Schlaganfall oder ein sogenannter Mini-Schlaganfall (transitorische ischämische Attacke, kurz TIA) kann die Reaktionszeit verlangsamen, Muskelschwäche verursachen, das Sehvermögen beeinträchtigen und die Koordinationsfähigkeit verringern.
Krampfanfälle können plötzlich dazu führen, dass sich Menschen ihrer Umgebung nicht mehr bewusst sind oder sogar ganz das Bewusstsein verlieren.
Ein kürzlicher Herzinfarkt kann das Risiko für einen Ohnmachtsanfall oder Benommenheit erhöhen.
Arthritis verursacht Gelenkschmerzen und -steifheit, wodurch der Bewegungsradius eingeschränkt und möglicherweise die Fähigkeit zur Steuerung des Wagens beeinträchtigt wird. Schmerzen und Steifheit in den Knien oder der Hüfte können sich zum Beispiel auf die Fähigkeit, das Brems- oder Gaspedal herunterzudrücken, auswirken. Bei Arthritis ist das Wenden des Kopfes (das beim Abbiegen oder Rückwärtsfahren notwendig ist) mit Schmerzen verbunden oder wird insgesamt erschwert.
Glaukom und Makuladegeneration sind Augenerkrankungen, die zu Problemen beim Fahren in der Dämmerung oder im Dunkeln führen. Ein Glaukom kann das Gesichtsfeld verkleinern, sodass Fahrzeuge und andere Objekte auf der Fahrerseite schwer zu erkennen sind. Katarakte, die fast ausschließlich bei älteren Menschen auftreten, können dazu führen, dass der Fahrer durch das Scheinwerferlicht entgegenkommender Fahrzeuge oder durch Straßenlaternen geblendet wird.
Schlafstörungen, vor allem obstruktive Schlafapnoe, können zu Benommenheit führen und Unfälle verursachen.
Therapeutische Medikamente
Viele ältere Menschen nehmen Medikamente ein, die unerwünschte Nebenwirkungen haben können. Nebenwirkungen können Schläfrigkeit, Schwindel, Verwirrung und andere Symptome, die die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen, einschließen. Sowohl verschreibungspflichtige als auch rezeptfreie Medikamente können diese Nebenwirkungen haben. Wenn eine Person mit der Einnahme eines neuen Medikaments beginnt, das die visuelle, körperliche oder mentale Funktion beeinträchtigen könnte, sollte sie mehrere Tage lang kein Fahrzeug fahren, um sicherzugehen, dass keine Nebenwirkungen auftreten.
Medikamente, die die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen können, sind u. a.:
Medikamente zur Behandlung von Krampfanfällen
Medikamente zur Behandlung von Übelkeit
Antihistaminika
Antipsychotika
Benzodiazepine oder andere Medikamente zur Behandlung von Angststörungen
Medikamente zur Behandlung eines Glaukoms
Medikamente zur Behandlung der Parkinson-Krankheit
Muskelrelaxanzien
Opioide
Schlafmittel
Einige sedierende Antidepressiva
(Siehe auch Some Medicines and Driving Don't Mix, ein Artikel der US-amerikanischen Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA.)
Viele Freizeitdrogen, einschließlich Alkohol und Marihuana, können die Fahrtüchtigkeit ebenfalls beeinträchtigen.
Situationen
Stress, insbesondere beim Fahren in fremder Umgebung oder bei dichtem Verkehr, kann zu den Schwierigkeiten beim Fahren beitragen. Müdigkeit und Ablenkung beeinträchtigen die Fahrtüchtigkeit zusätzlich. Die Benutzung eines Handys oder das Schreiben von SMS während der Fahrt erhöhen das Unfallrisiko. Auch wenn alle Fahrer diese Ablenkungen vermeiden sollten, sind ältere Erwachsene wegen der altersbedingten Veränderungen oder der Abnahme von Aufmerksamkeit und der Fähigkeit für Multitasking besonders anfällig. Moderne Technologien zur Unfallverhütung, wie z. B. Spurwechsel- und Spurhalteassistenten sind jetzt in vielen Fahrzeugen verfügbar. (Siehe MyCarDoesWhat.org für Sicherheitsfunktionen in Fahrzeugen von heute.)
Stürze bei Älteren sind mit einem erhöhten Risiko für Autounfälle verknüpft, da sowohl das Vermeiden von Stürzen als auch das Vermeiden von Unfällen eine Abstimmung der Wahrnehmung mit visuellen und motorischen Systemen erfordert, die bei älteren Fahrern alle nachlassen können. Daher können Interventionen zur Senkung des Sturzrisikos, wie etwa körperliche Betätigung, Gleichgewichtstraining und die Reduzierung der Einnahme von sedierenden Medikamenten, eine Rolle bei der Verbesserung der Gehfähigkeit und der Fahrsicherheit spielen.
Bei einigen älteren Menschen besteht das einzige Defizit bei der Fahrtüchtigkeit in einem Mangel an Fahrpraxis in letzter Zeit. Es kommt häufig vor, dass eine Person in einer Beziehung mehr fährt als die andere. Wenn der häufigere Fahrer in einer Beziehung stirbt, kann es sein, dass die andere Person nicht mehr bereit ist, selbst hinter dem Steuer zu sitzen. Ältere Menschen in einer Beziehung sollten sich das Autofahren teilen, da seltene Fahrer ein hohes Risiko haben, das Fahren ganz einzustellen.
Kompensationsmethoden
Viele Fahrer beginnen, ihre Fahraktivitäten selbst anzupassen, wenn sie älter werden. Zum Beispiel kann es sein, dass ältere Fahrer keine längeren Autobahnstrecken mehr fahren, seltener nachts fahren, unübersichtliche Kreuzungen und riskantes Fahrverhalten (z. B. Geschwindigkeitsüberschreitungen, Auffahren sowie Fahren unter Alkoholeinfluss) vermeiden. Es gibt viele Strategien, die ältere Fahrer anwenden können, um einige der altersbedingten Sicherheitsbedenken bezüglich ihrer Fahrweise zu kompensieren.
Gefahren vermeiden
Ältere Fahrer können ihre jahrelange Fahrpraxis nutzen, um Gefahrensituationen zu erkennen und zu vermeiden. Da zum Beispiel die Muskelkraft mit dem Älterwerden abnimmt, können ältere Fahrer entscheiden, kürzere Distanzen zu fahren und regelmäßig Pausen einzulegen. Sie können Autobahnen und Bereiche mit dichtem Verkehr oder bekanntermaßen gefährliche Straßen meiden. Sie können das Fahren in der Nacht oder in der Dämmerung vermeiden, wenn Probleme mit Geblendetwerden am wahrscheinlichsten sind. Sie können die Hauptverkehrszeit und schlechtes Wetter meiden und versuchen, an ungeschützten Kreuzungen nicht links abzubiegen. Unter Umständen bevorzugen sie es, nur vertraute Strecken und zu vertrauten Orten zu fahren.
Ablenkungen beim Fahren vermeiden
Ablenkungen zu vermeiden – was grundsätzlich für alle Autofahrer gilt – ist für ältere Fahrer wesentlich.
Mobiltelefone haben eine wichtige Sicherheitsfunktion für Autofahrer, wenn ein Wagen unerwartet Reparaturen benötigt. Jedoch wird beim Autofahren von der Verwendung von Mobiltelefonen (selbst von Modellen mit Freisprecheinrichtung) dringendst abgeraten. Je nach Staat gelten unterschiedliche Gesetze bezüglich der Verwendung von Mobiltelefonen während der Fahrt, und in einigen US-Bundesstaaten ist es illegal.
Ähnlich können das Justieren der Stereoanlage oder sonstiger integrierter Systeme (wie z. B. Navigationssystem, Klimaanlage oder Sitzposition), Essen oder Trinken, Rauchen, Kartenlesen in digitalem oder Papierformat und selbst Gespräche mit den Mitfahrern ablenken und die Fahrtüchtigkeit des Fahrers oder der Fahrerin beeinträchtigen.
Deshalb sollte man während der Fahrt generell Ablenkungen aller Art minimieren.
Nutzung von Technik
Neuere technische Geräte können älteren Fahrern helfen. Parkhilfen, die Kameras oder Infrarotsysteme verwenden, um das Rückwärtsfahren, Einparken und sonstige Manöver zu erleichtern, sind insbesondere für Menschen hilfreich, die Schwierigkeiten beim Zurückblicken über die Schulter haben. Sonstige Systeme, die für ältere Fahrer hilfreich sein können, umfassen Tempomat, ABS (Antiblockiersystem) und ESP (elektronisches Stabilitätsprogramm), die die Bodenhaftung und das Lenken verbessern. Fortgeschrittene Sichtsysteme für Fahrten im Dunkeln umfassen Kurvenlicht (das Licht wird um eine Kurve herum gerichtet) und automatisch abblendbare Scheinwerfer (Fernlicht wechselt bei entgegenkommendem Verkehr zu Abblendlicht). Einige Autos bieten Spurwechselassistenten mit Totwinkelüberwachung, Spurleitassistenten und Kollisionswarnsysteme, Rückfahrsysteme und Rückspiegel mit automatischer Abdunklung, wenn sie von grellen Scheinwerfern beleuchtet werden, sodass die Blendung reduziert wird. Autohersteller experimentieren mit Infrarot-Nachtsicht-Technologie, um das Fahren im Dunkeln zu optimieren.
Autohersteller entwickeln auch ein neues Design für Griffe und Knöpfe, um die Bedienung für Menschen mit Arthritis zu erleichtern. Sonstige Autodesignmerkmale, wie z. B. niedrige Türschwellen, Lordosenstützen, verlängerte Sonnenblenden sowie verstellbare Sitze und Lenkräder, sind für alle Fahrer verfügbar, können jedoch besonders für ältere Fahrer hilfreich sein. Selbstfahrende Autos werden im ganzen Land erprobt und dürften voraussichtlich in den kommenden Jahren verfügbar sein.
Bei Unfällen oder anderen Notfallsituationen können Notfallsysteme automatisch Anrufe tätigen und Rettungsteams direkt zum Standort des Wagens leiten. Ein GPS (Global Positioning System) kann älteren Fahrern dabei helfen, den jeweiligen Zielort zu lokalisieren. Viele ältere Fahrer haben Smartphones, auf denen Apps kostenlos installiert werden können, damit Familien ihren Standort mithilfe der GPS-Technologie verfolgen können, wenn sich jemand verirrt oder vermisst wird. Zudem stehen GPS-Technologien zur Verfügung, um unterschiedliches Fahrverhalten (gefahrene Routen und Geschwindigkeit während der Fahrt) über das Internet zu überwachen, sollten Familien dies wünschen. In Zukunft werden weitere Innovationen erwartet.
Mit immer mehr verfügbaren Technologien benötigen ältere Erwachsene möglicherweise auch mehr Zeit für die individuelle Unterweisung, wie sie die neuen technischen Geräte nutzen sollen. Technische Geräte sollten individuell darauf zugeschnitten werden, bereitzustellen, was für die einzelnen Personen am hilfreichsten ist. (Siehe MyCarDoesWhat.org für Sicherheitsfunktionen in Fahrzeugen von heute.)
Absolvieren von Auffrischungsschulungen für Fahrer
Es gibt Onlineprogramme zur Verbesserung der Fahrsicherheit, von denen einige auf ältere Personen abzielen. Ältere Fahrer können durch Auffrischungsschulungen für Autofahrer ihre Fahrtüchtigkeit aufrechterhalten oder sogar verbessern. Mehrere Organisationen, wie z. B. in den USA die American Association of Retired Persons (AARP) und die American Automobile Association (AAA), bieten Programme, um ältere Fahrer dabei zu unterstützen, sich an die Herausforderungen anzupassen, die mit dem Autofahren von älteren Personen einhergehen. Außerdem können in manchen Bundesstaaten durch solche Schulungen die Versicherungsbeiträge gesenkt werden. Die AAA bietet mit RoadWise Driver eine Schulung in defensivem Fahrverhalten für Senioren an, die darauf ausgerichtet ist, Senioren dabei zu helfen, sich an verschiedene altersbedingte Veränderungen anzupassen, die ihre Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen, und die AARP bietet einen Kurs zur Auffrischung der Fahrtüchtigkeit an.
Für ältere Fahrer können auch Programme nützlich sein, die entwickelt wurden, um sicherzustellen, dass das jeweilige Auto zum Fahrer passt. Zum Beispiel kann sichergestellt werden, dass der Fahrer die richtige Entfernung zum Lenkrad und die richtige Sitzhöhe hat, damit er/sie den Verkehr im Auge hat. Die richtige Einstellung der Außenspiegel kann Fahrern helfen, den toten Winkel auszugleichen. Das CarFit-Programm ist virtuell und bei verschiedenen persönlichen Veranstaltungen im ganzen Land verfügbar und liefert nützliche Informationen darüber, wie das Fahrzeug einer Person am besten „angepasst“ werden kann, um die Sicherheit zu verbessern.
Medizinische Versorgung
Eine gesunde Lebensweise und gute medizinische Versorgung können älteren Fahrern dabei helfen, Schwierigkeiten beim Fahren zu vermeiden. Es gibt viele Gründe dafür, im Alter fit zu bleiben, unter anderem, um nach wie vor sicher ein Fahrzeug zu führen. Ältere Menschen sollten regelmäßig einen Arzt aufsuchen, um sich auf Probleme bezüglich Sehvermögen, Gedächtnis und Denkfähigkeit sowie Muskelkraft untersuchen zu lassen, die sich auf ihre Fahrtüchtigkeit auswirken können.
Die Behandlung bestimmter Erkrankungen kann die Fahrkompetenz verbessern. Zum Beispiel kann eine Kataraktextraktion von Nutzen sein. Die Behandlung von Arthritis mit Medikamenten und Physiotherapie kann die Flexibilität und Beweglichkeit verbessern. Eine gute Diabeteskontrolle kann Blutzuckerspiegelschwankungen vorbeugen. Die Behandlung einer Schlafapnoe kann die Schläfrigkeit tagsüber verringern. Ältere Fahrer sollten ihre Medikamente mit dem Arzt oder Apotheker überprüfen, um sicherzustellen, dass die Fahrkompetenz nicht durch die Nebenwirkungen beeinträchtigt wird.
Viele US-Bundesstaaten haben Gesetze, die es Menschen verbieten, für einen bestimmten Zeitraum nach der Diagnose bestimmter Erkrankungen einen Wagen zu steuern. Diese Wartezeit (als Moratorium bezeichnet) ermöglicht die stabile Einstellung der Erkrankung durch entsprechende Behandlung. So ist in einigen US-Bundesstaaten nach einem epileptischen Anfall, einem Schlaganfall oder einer transitorischen ischämischen Attacke ein drei- bis sechsmonatiges Fahrmoratorium vorgeschrieben. Ältere Fahrer mit einer Erkrankung, die die Fahrtüchtigkeit beeinflussen könnte, sollten die Empfehlungen der Ärzte bezüglich Wartezeiten oder Fahrmodifikationen befolgen.
Entscheidung für oder gegen das Fahren
An einem gewissen Punkt stellen sich die meisten älteren Menschen (insbesondere Personen, die unter schweren gesundheitlichen Störungen leiden) die Frage, ob es sicher ist, sich weiterhin hinters Steuer zu setzen. Ein Rückgang der Fähigkeiten, die für eine sichere Fahrweise erforderlich sind, kann das Steuern eines Wagens gefährlich werden lassen. Kein Fahrzeug fahren zu können, kann jedoch einen Verlust der Freiheit und Unabhängigkeit bedeuten. Es ist sehr wichtig, einem älteren Erwachsenen, der kein Fahrzeug mehr führen darf, dabei zu helfen, annehmbare Wege zu finden, um Orte für wichtige tägliche oder wöchentliche Aktivitäten erreichen zu können. Viele der gleichen Faktoren, die Bedenken bezüglich der Fahrsicherheit aufwerfen, können auch die Fähigkeit eines älteren Erwachsenen beeinträchtigen, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen.
Manchmal ist es der Hausarzt oder ein Familienangehöriger, der erkennt, dass es für einen älteren Fahrer an der Zeit ist, mit dem Autofahren aufzuhören. Damit umzugehen ist immer schwierig, aber das Problem zu ignorieren kann zu noch größerem Leid führen. Es gibt einige praktische Schritte, damit sich ältere Fahrer wohler dabei fühlen können, wenn sie das Autofahren aufgeben:
Den Fahrer in die Entscheidung, das Fahren einzuschränken oder einzustellen, einbinden.
Andere Möglichkeiten finden, um mobil zu bleiben.
Die Verfügbarkeit von Fahr- und Lieferdiensten prüfen.
Sicherstellen, dass ältere Personen aktiv bleiben und Mitfahrgelegenheiten zu Aktivitäten haben.
Den Hausarzt oder einen Freund in die Besprechung des Problems einbeziehen.
Zahlreiche Publikationen und Onlineressourcen können älteren Fahrern bei der Entscheidung helfen, ob sie sich weiterhin hinters Steuer setzen sollten (siehe die Information der AAA Evaluate Your Driving Ability). Familienangehörigen und Freunden, die wegen eines älteren Fahrers besorgt sind, stehen die folgenden Ressourcen zur Verfügung:
The Hartford: At the Crossroads: Family Conversations about Alzheimer’s Disease, Dementia & Driving („Grenzfragen: Familiengespräche über Alzheimer-Krankheit, Demenz und Autofahren“)
AARP: We Need to Talk
National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA): Understanding Older Drivers
Alzheimer's Association: Das Gespräch führen
Die meisten älteren Fahrer können, manchmal mit dem Rat der Familienangehörigen oder ihrer Ärzte, festlegen, wann sie mit dem Fahren aufhören. Manchen Fahrern, zum Beispiel vielen Menschen mit Demenz, mangelt es jedoch in Bezug auf ihre Fahrtüchtigkeit vielleicht an Urteilsvermögen und sie fahren auch dann weiter, wenn ein Arzt bereits empfohlen hat, dass sie damit aufhören sollten. In dieser Situation besteht ein Ansatz darin, dem älteren Fahrer vorzuschlagen, sich von einem „Driving Rehabilitation Specialist“ testen zu lassen oder durch die im jeweiligen US-Bundesstaat für die Überwachung und Regulierung der Fahrzulassung zuständige Behörde.
Wenn Ärzte wegen eines älteren Fahrers besorgt sind, verweisen sie den Fahrer häufig an einen Spezialisten für Fahrrehabilitation. Diese Spezialisten sind oft Ergotherapeuten, die umfassende Fahrprüfungen und Rehabilitationsmaßnahmen für Fahrer mit medizinischen Problemen anbieten. Sie sind meist in Krankenhäusern oder an Universitäten tätig, manche haben jedoch auch eine Privatpraxis. Sie können Fahrer hinsichtlich Sicherheit beurteilen, Wagenmodifikationen, anpassungsfähige Ausrüstung und Mobilitätsberatung bereitstellen oder Ratschläge zu alternativen Transportmöglichkeiten geben. Auf der Website der American Occupational Therapy Association finden Sie Informationen zum Auffinden von Fahrrehabilitationsdiensten.
Nachdem der Fahrer von einem Spezialisten für Fahrrehabilitation untersucht wurde und empfohlene Änderungen vorgenommen hat, kann der Arzt verlangen, dass der Fahrer von der staatlichen Zulassungsbehörde erneut getestet wird. Ein erneuter Test kann auch durch den Fahrer selbst oder einen nahestehenden Angehörigen beantragt werden. Dieser kann Sehtests sowie theoretische und praktische Fahrprüfungen umfassen.
Die einzelnen US-Bundesstaaten haben unterschiedliche Vorschriften bezüglich der Vergabe von Führerscheinen. Zum Beispiel müssen Fahrer in manchen US-Bundesstaaten eine praktische Prüfung bei der Zulassungsbehörde ablegen, damit sie den Führerschein behalten dürfen. Die gesetzlichen Regelungen für Ärzte, Fahrer mit bestimmten gesundheitlichen Problemen und/oder Sicherheitsbedenken zu melden, variieren ebenfalls. In einigen US-Bundesstaaten sind Ärzte dazu verpflichtet, alle Fahrer zu melden, die ihrer Meinung nach nicht mehr sicher fahren können. In anderen Staaten gibt es Möglichkeiten für Familienmitglieder, anonyme Meldung zu machen, wenn Bedenken hinsichtlich der Fahrtüchtigkeit eines älteren Familienmitglieds bestehen.
Es ist wichtig, dass Personen mit der Zulassungsbehörde ihres US-Bundesstaates (wie dem Department of Motor Vehicles) Kontakt aufnehmen und nach den in ihrem Bundesstaat geltenden Vorschriften fragen. In den Vereinigten Staaten ist das Department of Motor Vehicles die Behörde, die dazu berechtigt ist, eine Führerscheinlizenz auszusetzen oder einzuziehen und eigene Beurteilungen und Kontrollen durchzuführen. Ärzte und andere medizinische Fachkräfte sind dazu nicht befugt. Gesetze, die den Besitz und die Erneuerung eines Führerscheins für ältere Menschen regeln, unterscheiden sich auch von Land zu Land.
Warnsignale für unsicheres Fahren
Ältere Fahrer/innen und deren Familienangehörige sollten folgende Faktoren betrachten, wenn sie darüber entscheiden, ob es für die ältere Person immer noch sicher ist, einen Wagen zu steuern:
Ältere Fahrer und ihre Familienangehörigen, die wegen eines dieser Probleme besorgt sind, sollten mit ihrem Arzt sprechen oder einen „Driving Rehabilitation Specialist“ aufsuchen, um Informationen zu Möglichkeiten einzuholen, wie die Fahrsicherheit verbessert werden kann.
Weitere Informationen
Im Folgenden handelt es sich um einige englischsprachige Hilfsmittel, die nützlich sein könnten. Bitte beachten Sie, dass das MANUAL nicht für den Inhalt dieser Quellen verantwortlich ist.
American Automobile Association (AAA): Sicherheit und Mobilität von älteren Fahrern: Eine Ressource, die Informationen über Selbsteinschätzungen in Bezug auf das Autofahren, verfügbare Sicherheitsfunktionen in Fahrzeugen und Gesetze bezüglich der Fahrerlaubnis für ältere Menschen bereitstellt
AAA: RoadWise Driver: Eine Schulung in defensivem Fahrverhalten für Senioren, die darauf ausgerichtet ist, Senioren dabei zu helfen, sich an verschiedene altersbedingte Veränderungen anzupassen, die ihre Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen
AAA: Evaluate Your Driving Ability: Eine Quelle, die Informationen über Beurteilungen der Fahrtüchtigkeit liefert, wie man eine Beurteilung selbst durchführen kann oder wo man eine professionelle Fahrprüfung absolvieren kann
American Association of Retired Persons (AARP): Driver Safety Program (Fahrsicherheitsprogramm): Eine Ressource, die Informationen zu Beurteilungen der Fahrtüchtigkeit und Auffrischungskursen für Autofahrer bereitstellt
AARP: We Need to Talk: Eine Ressource für Familienmitglieder und Betreuungspersonen älterer Fahrer, wie sie sich ihnen nähern sollten, damit sie es erwägen, das Autofahren einzuschränken oder damit aufzuhören
AAA, AARP, and the American Occupational Therapy Association: CarFit: Eine Ressource mit Informationen darüber, wie das eigene Fahrzeug zur Verbesserung der Sicherheit am besten „angepasst“ werden kann
Alzheimer's Association: Dementia and Driving: Eine Ressource, die Demenzkranken bei der Planung hilft, wie sie mit dem Fahren aufhören können
MyCarDoesWhat.org: Eine Ressource, über die man in Erfahrung bringen kann, welche Sicherheitsmerkmale das eigene Fahrzeug hat
American Occupational Therapy Association: Find a Driving Rehabilitation Provider: Eine Ressource, die Informationen zum Auffinden von Fahrrehabilitationsdiensten bereitstellt
USAging: Transportation: Eine Ressource mit Transportmitteln für Menschen, die nicht mehr Auto fahren
National Highway Traffic Safety Administration: Understanding Older Drivers: Eine Ressource für Familienmitglieder und Betreuungspersonen älterer Fahrer darüber, wie sie mit ihnen über ihr Fahrverhalten sprechen können und wie sich ihnen nähern sollten, damit sie es erwägen, das Autofahren einzuschränken oder damit aufzuhören
The Hartford: At the Crossroads: Family Conversations about Alzheimer’s Disease, Dementia & Driving („Grenzfragen: Familiengespräche über Alzheimer-Krankheit, Demenz und Autofahren“): Eine Ressource für ältere Menschen, Familienmitglieder und Betreuungspersonen, wie und wann man einem älteren Fahrer dabei helfen kann, mit dem Autofahren aufzuhören
Eldercare-Suche: Eine Ressource zur Versorgung von älteren Erwachsenen und ihren Familien mit Dienstleistungen
U.S. Food and Drug Administration (FDA): Some Medicines and Driving Don’t Mix (Bei manchen Medikamenten ist Autofahren keine gute Idee.)