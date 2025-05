Arzneimittel im Alter

Apotheker bieten auch Behälter an, die zur richtigen Einnahme von Arzneimitteln beitragen können. So können die täglichen Dosen für eine oder zwei Wochen in einer mit dem jeweiligen Datum oder der Tageszeit versehenen Plastikpackung verpackt werden, damit man die Einnahme der einzelnen Dosen anhand der leeren Fächer überprüfen kann. Manche Apotheker können Arzneimittel auch in Blisterpackungen verpacken, so dass die tägliche Dosis einfach entnommen und die Einnahme überprüft werden kann. Solche Verpackungen können jedoch etwas mehr kosten. Außerdem können viele Apotheker die Versorgungspläne anpassen, damit regelmäßige Medikamente jeden Monat am gleichen Tag abgeholt werden. Dies verringert die Verwirrung, hilft dabei, die Gänge zur Apotheke zu reduzieren, und führt zur Minimierung von Fehler beim Auffüllen von Tablettenboxen.

Tabletten-Organizer Bild Foto mit freundlicher Genehmigung von Dr. med. Robert S. Porter.

Auch aufwändigere Behälter mit einem elektronischen Erinnerungssystem sind erhältlich. Diese Behälter piepen, blinken oder geben ein akustisches Signal ab, wenn es Zeit für die nächste Einnahme ist.