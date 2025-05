Hereditäre hämorrhagische Teleangiektasie (HHT)

Viele Betroffene weisen eine anormale Verbindung zwischen einer Arterie und einer Vene (arteriovenöse Malformation [AVM]) auf. Diese anormalen Verbindungen können das Blut von einigen Geweben weg leiten, sodass dort ein Sauerstoffmangel entsteht. Beispielsweise können AVM, die sich im Gehirn oder Rückenmark entwickeln, zu Anfällen, einem Schlaganfall oder Lähmungen führen. Bei AVM in der Leber kann es zu Leberversagen kommen. Durch die Umleitung von Blut und eine Anämie aufgrund von Blutungen kann es sein, dass das Herz schwerer arbeitet, was zu einer Herzinsuffizienz führt. Bei einer AVM in der Lunge fließt das Blut durch die Lunge, ohne dabei genug Sauerstoff zu erhalten. Die Betroffenen können kurzatmig sein, sich müde fühlen oder bläuliche Haut haben. Eine AVM in der Lunge kann ebenfalls dazu führen, dass kleine Gerinnsel ins Gehirn wandern, wo sie dann zu einem Schlaganfall oder zu einer transitorischen ischämischen Attacke (vorübergehenden Durchblutungsstörung) führen.

Beispiele der hereditären hämorrhagischen Teleangiektasie Hereditäre hämorrhagische Teleangiektasie (Gesicht) Auf diesem Foto ist eine Nahaufnahme des Gesichts einer Person mit kleinen Blutgefäßen (Teleangiektasien) zu sehen, die durch eine hereditäre hämorrhagische Teleangiektasie verursacht werden. ... Erfahren Sie mehr DR. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Hereditäre hämorrhagische Teleangiektasie (Mund) Auf diesem Foto sind kleine Blutgefäße (Teleangiektasie) auf Lippen und Zunge sowie rund um den Mund einer Person mit hereditärer hämorrhagischer Teleangiektasie zu sehen. ... Erfahren Sie mehr Mit freundlicher Genehmigung des Herausgebers. Von Deitcher, S., in Atlas of Clinical Hematology. Herausgegeben von J. O. Armitage. Philadelphia, Current Medicine, 2004. Teleangiektasien an der Hand DR. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Hereditäre hämorrhagische Teleangiektasie (Gesicht) Auf diesem Foto ist eine Nahaufnahme des Gesichts einer Person mit kleinen Blutgefäßen (Teleangiektasien) zu sehen, die durch eine hereditäre hämorrhagische Teleangiektasie verursacht werden. ... Erfahren Sie mehr DR. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Hereditäre hämorrhagische Teleangiektasie (Mund) Auf diesem Foto sind kleine Blutgefäße (Teleangiektasie) auf Lippen und Zunge sowie rund um den Mund einer Person mit hereditärer hämorrhagischer Teleangiektasie zu sehen. ... Erfahren Sie mehr Mit freundlicher Genehmigung des Herausgebers. Von Deitcher, S., in Atlas of Clinical Hematology. Herausgegeben von J. O. Armitage. Philadelphia, Current Medicine, 2004. Teleangiektasien an der Hand DR. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY