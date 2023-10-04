Ein vertrauenswürdiger Anbieter von medizinischen Informationen seit 1899

Unsere Mission ist einfach:

Die Manuals, 1899 zum ersten Mal veröffentlicht und nun außerhalb der USA und Kanada als MSD Manuals bekannt, gehören zu den am weitesten verbreiteten medizinischen Informationsquellen. Mit den Manuals wollen wir die besten aktuell verfügbaren medizinischen Informationen medizinischen Fachkräften und Patienten auf jedem Kontinent zugänglich machen.

Wir glauben, dass jeder Mensch ein Recht auf korrekte und verfügbare Gesundheitsinformationen haben sollte. Wir sehen es als unsere Verantwortung, die besten aktuell verfügbaren medizinischen Informationen zu schützen, zu erhalten und mit anderen Menschen zu teilen, um fundiertere Entscheidungen zu ermöglichen, die Beziehungen zwischen Patienten und medizinischen Fachkräften zu fördern und die Ergebnisse der medizinischen Versorgung weltweit zu verbessern.

Aus diesem Grund stellen wir die Manuals Medizinern und Patienten auf der ganzen Welt kostenfrei und digital in verschiedenen Sprachen zu Verfügung.