ما يحتاج المرضى والآباء إلى معرفته عن التليف الكيسي

عندما يفكر الأفراد والأسر في إنجاب الأطفال، غالبًا ما تكون الحالات الجينية التي يمكنهم نقلها إلى أطفالهم محل اعتبار. التليف الكيسي هو أحد الحالات التي تفكر فيها العديد من النساء الحوامل، وأولئك اللاتي يفكرن في الحمل، وأزواجهم.

التليف الكيسي هو مرض وراثي يتسبّب في إنتاج غدد معينة لإفرازات سميكة بشكل غير طبيعي، مما يؤدي إلى تلف الأنسجة والأعضاء، خاصة في الرئتين والجهاز الهضمي. تشمل الأعراض المعتادة السعال، والأزيز، وعدوى الجهاز التنفسي المتكرّرة طوال الحياة، بالإضافة إلى انتفاخ البطن، وليونة البراز، وصعوبة اكتساب الوزن.

هناك ما يقرب من 40000 شخص مصاب بالتليف الكيسي يعيشون في الولايات المتحدة، وتم تشخيص ما يقرب من 105000 شخص بالتليف الكيسي في جميع أنحاء العالم. بالنسبة للأفراد المصابين بالتليف الكيسي، أو الأفراد الذين يتساءلون عما إذا كانوا حاملين للمرض أو يسعون لدعم شخص مصاب بالمرض، قد تكون هناك العديد من الأسئلة والشكوك. فيما يلي نظرة فاحصة على ما يجب أن يعرفه المرضى والآباء عن التليف الكيسي.

التليف الكيسي هو مرض وراثي

ينتقل التليف الكيسي وراثيًا عبر الأجيال. يرث الطفل نسختين معيبتين (متغيرين) من جين معين - نسخة واحدة من كل والد. يُطلق على الأشخاص الذين يحملون نسخة معيبة واحدة من الجين اسم حاملي المرض. عادةً لا يظهر على حاملي المرض أي أعراض للتليف الكيسي.

بالنسبة للأسر التي تخطط للحمل، يمكن للأطباء إجراء اختبارات دم لمعرفة ما إذا كان أي من الفردين حاملًا للحمل. ما لم يكن لدى كلا الوالدين المحتملين متغير واحد على الأقل من هذا النوع، فلن يعاني أطفالهم من التليف الكيسي. وإذا كان كلا الوالدين حاملين لجين التليف الكيسي، تكون احتمالية إصابة الطفل بالتليف الكيسي 1 من كل 4 وتكون احتمالية أن يكون حاملًا للمرض 1 من كل 2.

يحدث التليف الكيسي بسبب طفرات في جين معين

هناك عدد من المتغيرات لجين منظم التوصيل عبر الغشاء في التليف الكيسي (CFTR). أكثرها شيوعًا هو المتغير F508del. تختلف شدة المرض باختلاف المتغيرات، ويمكن للأطباء استهداف العلاجات والأساليب اعتمادًا على المتغير المحدد.

يُفحص جميع الأطفال في الولايات المتحدة - والعديد من الآباء - تحسبًا للإصابة بالتليف الكيسي

اليوم، تختار العديد من الأسر التي تخطط للحمل الخضوع لفحص التليف الكيسي، خاصةً إذا كان المرض منتشرًا في العائلة. بالنسبة للأفراد الذين يخضعون للفحص، من المهم فهم ما تعنيه النتائج وتأثيرها على تنظيم الأسرة. إذا وُجد أن شخصًا ما حامل للمرض، فإن الخطوة المهمة التالية هي التحدث مع استشاري أمراض وراثية.

بالإضافة إلى فحص الوالدين الراغبين في الإنجاب، يخضع جميع الأطفال حديثي الولادة في الولايات المتحدة لفحص حديثي الولادة. يُجرى فحص حديثي الولادة باستخدام اختبار دم بسيط بوخز الكعب بعد الولادة بفترة وجيزة ويكتشف ما إذا كان الطفل حديث الولادة يعاني من التليف الكيسي. اليوم، تأتي الغالبية العظمى من التشخيصات الجديدة للمرض الجيني والأيضي نتيجة لهذا الفحص الشامل. يخضع جميع الأطفال حديثي الولادة الذين تظهر لديهم نتيجة فحص إيجابية أيضًا لاختبار العِرق والاختبار الجيني (DNA) لتأكيد التشخيص.

تطوّرت علاجات التليف الكيسي بشكل كبير في السنوات الأخيرة

لا يوجد علاج شافٍ للتليف الكيسي. ولكن التطورات التي حدثت مؤخرًا في العلاجات أدت إلى تحسّن كبير في النتائج لدى الأطفال والبالغين المصابين بالتليف الكيسي. مُعدِّلات CFTR هي أدوية تؤخذ عن طريق الفم تُؤخذ على المدى الطويل، وتعمل على تحسين وظيفة البروتين المعيب الذي تصنّعه المتغيرات في جين CFTR. إن التوقعات المستقبلية العامة للأشخاص الذين ولدوا بالتليف الكيسي اليوم أفضل ممّا كانت عليه قبل عقد من الزمن.

يعتمد علاج التليف الكيسي على الرعاية متعددة التخصصات لضمان معالجة جميع أعراض المرض وجوانبه. من المرجح أن يتعاون الشخص المصاب بالتليف الكيسي مع أطباء الرئة (الأطباء المتخصصون في علاج اضطرابات الرئة) واختصاصيي التغذية واختصاصيي العلاج الطبيعي أو التنفسي والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من اختصاصيي الرعاية الصحية. كما سيزور البعض طبيب الجهاز الهضمي واختصاصي الغدد الصماء.

نظرًا لأن التليف الكيسي يؤثر على العديد من الأجهزة العضوية في الجسم، فإن العلاج يُعد معقدًا، ولكن يمكن إدارته. مع وجود الفريق المناسب ونهج العلاج الصحيح، يمكن للأطفال والمراهقين والبالغين المصابين بالتليف الكيسي أن يعيشوا جميعًا حياة مجزية ومثمرة.