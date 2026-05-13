تشير المزيد والمزيد من الأبحاث إلى وجود صلة بين ضعف السمع والخرف في وقت لاحق من الحياة. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع، تؤدي هذه الصلة إلى سؤال واضح: "هل سأصاب بالخرف؟"

هذا السؤال ليس له إجابة سهلة. إن مجرد إصابة الشخص بضعف السمع لا يعني أنه سيصاب بالخرف. لكن معرفة المزيد عن الصلة وأسباب ضعف السمع أمر مهم.

فيما يلي نظرة فاحصة على ما نعرفه عن الصلة بين ضعف السمع والخرف، وفيما يلي بعض الخطوات العملية التي يمكن للأشخاص اتخاذها في أي عمر لحماية سمعهم وتقليل خطر تعرضهم لضعف السمع.

ماذا يقول البحث عن ضعف السمع والخرف؟

من المرجح أن يؤثر ضعف السمع والخرف على كبار السن. لذلك، من المنطقي أن يرى الباحثون المزيد من كبار السن الذين يعانون من فقدان السمع والخرف. لكن تشير الأبحاث إلى أن الصلة بين كبار السن أقوى مما نتوقعه بالصدفة.

من المهم ملاحظة أن هذه الصلة لا تعني بالضرورة أن ضعف السمع يسبب الخرف. ومع ذلك، يجد الباحثون أن وجود ضعف السمع يبدو أنه يسرع من الخرف الموجود بالفعل أو الذي بدأ يتطور بالفعل.

يعتقد الباحثون أن السبب هو أن ضعف السمع، لا سيما ضعف السمع الشديد، يمكن أن يؤدي إلى زيادة انعزال الشخص وعزلته اجتماعيًا. قد يزيد هذا الانعزال من خطر الإصابة بالخرف. في الواقع، فإن فقدان البصر له صلة مماثلة بالخرف، مما يشير إلى أن التغيرات في الحواس بشكل عام يمكن أن تؤدي إلى تغيرات في السلوك وتسريع الخرف.

وجدت دراسات إضافية أن تصحيح ضعف السمع يمكن أن يبطئ من معدل تقدم الخرف. يقدم كل هذا البحث حجة قوية للأشخاص لحماية سمعهم واتخاذ خطوات لمعالجة ضعف السمع الذي قد يكونوا أصيبوا به.

ما أسباب ضعف السمع؟

يندرج فقدان السمع ضمن فئتين رئيسيتين: ضعف السمع التوصيلي وضعف السمع الحسي العصبي. يحدث ضعف السمع التوصيلي عندما يمنع شيء ما الصوت من الوصول إلى الهياكل الحسية في الأذن الداخلية، مثل الشمع أو السائل.

مع ضعف السمع الحسي العصبي، يصل الصوت إلى الأذن الداخلية ولكن لا يمكن ترجمته بشكل فعال إلى نبضات عصبية. غالبًا ما يمكن علاج ضعف السمع التوصيلي عن طريق إزالة أي شيء يحجب الصوت، بينما لا يمكن عكس ضعف السمع الحسي عمومًا. تعد الضوضاء والشيخوخة من الأسباب الشائعة لضعف السمع الحسي العصبي.

كيف يعرف شخصٌ ما أنه يعاني من ضعف السمع؟

هناك أنواع معينة من ضعف السمع تسبب القلق الفوري. ضعف السمع في أذن واحدة فقط، أو ضعف السمع الذي يأتي مع تشوهات عصبية مثل الخدر، أو فقدان التوازن، أو صعوبة المضغ أو التحدث، يتطلب زيارة الطبيب على الفور.

بالنسبة لفقدان السمع الذي يتطور تدريجيًا، يجد الكثير من الناس صعوبة في الاعتراف بأنهم يعانون منه. وغالبًا ما تكون ردودهم الأولى هي: “على الآخرين أن يرفعوا أصواتهم”. غالبًا ما يلاحظ الأشخاص صعوبة في السمع عند محاولة متابعة محادثة في المواقف الصاخبة.

إذا اعتقد شخصٌ ما أنه يعاني من فقدان السمع، فمن الجيد أن يزور طبيب الرعاية الأولية أو اختصاصي السمع أو اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة (ENT). من المرجح أن يقوم هؤلاء المتخصصون بإجراء اختبار للسمع لتحديد مستوى السمع الأساسي.

كيف يمكن للأشخاص علاج ضعف السمع؟

العديد من أسباب ضعف السمع ليس لها علاج، وينطوي العلاج على تعويض ضعف السمع باستخدام المعينات السمعية والعديد من الاستراتيجيات والتقنيات المساعدة الأخرى. تُعد السماعات الطبية حلاً يغير حياة العديد من الأشخاص، ويمكن أن تكون الطُرز التي تُباع بدون وصفة طبية خيارًا رائعًا. هناك العديد من التطورات المثيرة للإعجاب في تكنولوجيا السماعات الطبية. الطرز الأحدث أكثر سرية، وتستخدم بعض الطرز الآن أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تقليل ضوضاء الخلفية.

في أي وقت وفي أي عمر، يمكن للناس التوقف عن السلوكيات التي تؤدي إلى فقدان السمع، ويمكنهم أخذ حماية السمع على محمل الجد. وهذا يعني استخدام سدادات الأذن في الأحداث الصاخبة أو بيئات العمل. وهذا يعني أيضًا ضبط مستوى صوت سماعات الرأس على مستوى آمن.

يمكن أن تكون سماعات الرأس أيضًا أداة مفيدة في حماية سمعك. تتميز بعض الطرز بميزات مفيدة لإلغاء الضوضاء، وفي بعض الحالات، يمكن استخدامها على غرار السماعات الطبية للمساعدة في جعل الأصوات أعلى. أما البعض الآخر، عند اتصاله بتطبيق، فيمكنه بالفعل إجراء اختبارات السمع.

كيف يجب على الأشخاص التحدث إلى طبيبهم حول الصلة بين فقدان السمع والخرف؟

على الرغم من أن الأبحاث تشير إلى وجود صلة بين فقدان السمع والخرف، فإن كل حالة من هاتين الحالتين تمثل حالة مستقلة بذاتها تتطلب علاجًا ونهجًا خاصين بها. يمكن لاختصاصي السمع معالجة ضعف السمع، ولكن أي تدهور إدراكي يتطلب زيارة طبيب أعصاب لإجراء تقييم كامل.

معالجة ضعف السمع يمكن أن تحسن العلاقات مع الأحباء وتعزز نوعية الحياة الآن وفي المستقبل. إنها خطوة مهمة يجب اتخاذها في مجال الصحة العامة.