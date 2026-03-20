ما يحتاج الآباء إلى معرفته عن مرض كاواساكي

مرض كاواساكي هو حالة من أمراض المناعة الذاتية تسبب التهاب الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم. وغالبًا ما يحدث لدى الأطفال دون سن 5 سنوات. وهو مرض نادر الحدوث، ولكن بدون علاج فوري يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. يجب على الآباء معرفة علامات وأعراض مرض كاواساكي ومتى يجب التواصل مع الطبيب. فيما يلي إجابات لبعض الأسئلة الأكثر شيوعًا التي يتلقاها أطباء الأطفال حول مرض كاواساكي.

من هم المعرضون لخطر الإصابة بمرض كاواساكي؟

معظم الأطفال المصابين بمرض كاواساكي دون سن 5 سنوات. نادرًا ما يصاب بالمرض الأطفال دون سن 4 أشهر، والمراهقين، والبالغين. يتأثر الأولاد أكثر قليلًأ من الفتيات.

يُعدّ سبب مرض كاواساكي غير معروفًا. على الأرجح، هناك عدد من المحفزات، بما في ذلك العدوى الفيروسية، التي تدفع الجسم إلى الدخول في حالة التهابية شديدة على المدى القصير. وكما هو الحال في حالات المناعة الذاتية الأخرى، من المحتمل أن تلعب الجينات دورًا في ذلك، ولكن الدور الدقيق الذي تلعبه غير معروف.

ما علامات مرض كاواساكي؟

يتميّز مرض كاواساكي بظهور عدة أعراض محددة. في بعض الحالات، يمكن الخلط بين هذه الأعراض وحالات مرضية أخرى أكثر شيوعًا، مثل الحصبة أو الحمى القرمزية. بالنسبة لحالة نموذجية لدى طفل يتراوح عمره بين عامين و6 أعوام، يعاني معظمهم من حمى تزيد درجة حرارتها عن 100.4° درجة فهرنهايت (38° درجة مئوية) لمدة خمسة أيام أو أكثر، وأربعة على الأقل من الأعراض الخمسة التالية:

احمرار العينين مع عدم وجود إفرازات

شفاه حمراء وجافة ومتشققة مع ظهور لسان الفراولة الأحمر

تورم أو احمرار أو تلوّن باللون الأرجواني الداكن، يليه في نهاية المطاف تقشر اليدين والقدمين

طفح جلدي بقعي أحمر، أو أرجواني، أو بني مائل إلى الحمرة على منطقة الجذع

تورّم العقد اللمفاوية في الرقبة مع شعور بالألم عند اللمس

غالبًا ما يعتبر التهيج الشديد عرضًا سادسًا يرقب الأطباء ظهوره. عندما يكون من الصعب جدًا تهدئة الأطفال، حتى مع محاولات تقديم الدعم لهم مثل زجاجة الرضاعة، أو حملهم، أو تشتيت انتباههم، فقد يكون ذلك علامة على مرض كاواساكي، إذا كان في وجود الأعراض المذكورة أعلاه.

في الأطفال دون سن 6 أشهر، قد يكون العرض الوحيد هو الحمى الطويلة، أو قد يظهر لدى الرضع علامة واحدة أو اثنتين فقط من العلامات الأكثر شيوعًا. في الوقت نفسه، من المهم ملاحظة أن هناك العديد من الأسباب الشائعة للحمى لدى الأطفال والتي تُعدّ أكثر من مرض كاواساكي، لذلك لا تعني جميع حالات الحمى أن الطفل مصاب بمرض كاواساكي.

لماذا يُعدّ العلاج الفوري مهمًا للغاية؟

يمكن أن يكون الالتهاب الذي يحدد مرض كاواساكي خطيرًا بشكل خاص إذا كان يؤثر على الأوعية الدموية حول القلب. في الواقع، مرض كاواساكي هو السبب الأكثر شيوعًا لمرض الشريان التاجي المكتسب لدى الأطفال. يقلل العلاج الفوري بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي.

إذا لم يتم علاج الأطفال، فقد تحدث مشكلات في القلب، وعادةً ما تبدأ بعد أسبوع إلى 4 أسابيع من بدء المرض. يصاب عدد قليل من الأطفال بأخطر مشكلة في القلب، وهي انتفاخ في جدار الشريان التاجي (تمدد الأوعية الدموية في الشريان التاجي). يمكن أن تتمزّق تمددات الدم هذه أو تسبب جلطة دموية، مما يؤدي إلى نوبة قلبية ووفاة مفاجئة. يقلل العلاج بشكل كبير من خطر مضاعفات القلب.

يتمثّل العلاج القياسي لمرض كاواساكي في إعطاء الغلوبولين المناعي المُجمَّع عن طريق الوريد. في كثير من الأحيان، يشعر المرضى بتحسن وتقل الحمى بعد إعطاء تسريب واحد. سيركّز الأطباء أيضًا على علاج الحمى والأعراض الأخرى والوقاية من تمدّد الأوعية الدموية في الشريان التاجي.

متى يجب عليّ الاتصال بالطبيب؟

من المهم توخي الحذر واليقظة في أي وقت يعاني فيه الطفل من الحمى. إذا استمرت الحمى لمدة 5 أيام، فإن الخطوة التالية الصحيحة هي الاتصال بالطبيب المتابع للطفل. في هذه المرحلة، لا تزال العدوى الفيروسية هي السبب الأكثر احتمالًا (تذكّر أن مرض كاواساكي نادر وعادةً ما يكون له أعراض أخرى أكثر تميزًا). ولكن بعد 5 أيام من الحمى، في معظم الحالات، سيوصي الطبيب بضرورة عرض الطفل على أخصائي رعاية صحية. بشكل عام، أطباء الأطفال على دراية كبيرة بمرض كاواساكي. سيعرفون الأعراض التي يجب البحث عنها وسيتمكنون من التوصية بالخطوات التالية الصحيحة.

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