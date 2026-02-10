إنه شيء نخافه جميعًا، لا سيما في هذا الوقت من العام: ربما تكون أنت أو أحد أفراد أسرتك قد تعرضت "لفيروس المعدة". ربما تعلم بذلك عن طريق رسالة من المدرسة أو دار الرعاية النهارية، أو رسالة من زميل في العمل، أو رسالة نصية من صديق قمت بزيارته للتو.

في هذه الحالات، يمكن أن يشير "فيروس المعدة" إلى عدد من أمراض المعدة أو التهاب المعدة والأمعاء. يشير التهاب المعدة والأمعاء إلى الالتهاب المعدي المعوي، والذي يؤدي أحيانًا إلى الغثيان والقيء والإسهال. في كثير من الأحيان، يكون فيروس المعدة الذي يسبب التهاب المعدة والأمعاء هو النوروفيروس، وهو فيروس حمض نووي ريبوزي شديد العدوى.

يسبب نوروفيروس في المتوسط ما بين 19 إلى 21 مليون حالة عدوى سنويًا في الولايات المتحدة وحدها. يمكن أن يصاب أي شخص بفيروس نوروفيروس، ولكن الأطفال دون سن 5 سنوات والبالغون الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر معرضون للخطر بشكل خاص. تحدث معظم حالات العدوى في الأشهر الأكثر برودةً من العام. من المهم فهم بعض التفاصيل حول الفيروس للمساعدة في تقليل تأثيره وانتشاره للآخرين. إليك ما يحتاج المرضى وأولياء الأمر إلى معرفته.

النوروفيروس مُعدٍ للغاية

النوروفيروس مُعدٍ للغاية. تنتقل معظم حالات العدوى عن طريق الاتصال من شخص لآخر، خاصةً من خلال الاتصال المباشر أو غير المباشر بالبراز أو القيء المصاب.

لا يتطلب الأمر سوى كمية صغيرة للغاية من الفيروس لإصابة عديد من الأشخاص بالعدوى، وهذا هو السبب في كونه مُعديًا لهذه الدرجة. هذا هو السبب أيضًا في أنه يمكنه أن يسبب تفشي المرض بسهولة في المناطق المحصورة، مثل السفن السياحية ومراكز الرعاية النهارية والمطاعم. يتم الإبلاغ عن حوالي 2,500 حالة تفشي للنوروفيروس في الولايات المتحدة كل عام.

لا يسبب نوروفيروس أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا

أحيانًا يُطلق الأشخاص على نوروفيروس "أنفلونزا المعدة"، ولكن هذا ليس اسمًا دقيقًا. عادةً ما يسبب نوروفيروس القيء والمغص والإسهال. يميل الأطفال إلى التقيؤ أكثر من الإسهال، بينما يميل البالغون إلى الإصابة بالإسهال أكثر. يمكن أن يؤدي القيء والإسهال إلى الجفاف، والذي قد يكون شديدًا. تبدأ الأعراض بعد يوم إلى يومين من العدوى وتستمر من يوم إلى 3 أيام. يكون الأشخاص في أكثر حالاتهم نشرًا للعدوى بعد ظهور الأعراض عليهم مباشرةً، ويستمرون في نشر العدوى لمدة 48 ساعة تقريبًا بعد زوال الأعراض. اتبع جميع السياسات المعمول بها واغسل يديك جيدًا وبانتظام عند العودة إلى المدرسة أو العمل.

أحيانًا ما يعاني الأشخاص من الحمى والصداع وآلام في الجسم، ولكن ليس بنفس الدرجة التي تظهر عادةً مع الأنفلونزا. علاوة على ذلك، لن يحمي لقاح الأنفلونزا الأفراد من الإصابة بالنوروفيروس. قد تشير أعراض مثل السعال والحمى الشديدة إلى أن الحالة شيء آخر غير النوروفيروس.

يمكن أن يكون نوروفيروس مهددًا للحياة

يسبب النوروفيروس 900 حالة وفاة في المتوسط في الولايات المتحدة كل عام، معظمها بين البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر. يجب أن يولي أولياء الأمر اهتمامًا كبيرًا للأعراض لدى الأطفال، وخاصةً الرضع، لأن الجفاف يمكنه أن يحدث بسرعة أكبر لديهم. كما يجب أن يتوخى أي شخص يعاني من ضعف في جهاز المناعة الحرص أيضًا.

عادةً ما يكون العلاج الوحيد اللازم لالتهاب المعدة والأمعاء الناجم عن النوروفيروس هو الراحة في الفراش وشرب كميات كافية من السوائل. حتى الشخص الذي يتقيأ يجب أن يشرب قدر الإمكان. من المفيد أخذ رشفات صغيرة ومتكررة. من الأفضل شرب السوائل بخلاف الماء. للمشروبات التي تحتوي على الكهارل أو مرق الدجاج تأثير مفيد. غالبًا ما تحتوي المشروبات الرياضية على سكر أكثر مقارنةً بمحاليل الترطيب التي تحتوي على الملح، لذا فهي ليست مثالية. إذا بدأت أنت أو شخص ما في عائلتك تعاني من أعراض الجفاف (بول أصفر داكن وجفاف داخل الفم)، فاطلب الرعاية الطبية على الفور.

لن يراجع العديد من الأشخاص طبيبًا بسبب الإصابة بنوروفيروس. نظرًا لأنه فيروس، لا توجد حاجة إلى المضادات الحيوية. يمكن أن تساعد الأدوية المضادة للإسهال، ولكن يجب على الأشخاص استشارة طبيبهم قبل تناولها.

غسل اليدين هو أفضل وسيلة دفاع

غسل يديك جيدًا بالماء الدافئ والصابون هو أهم خطوة يمكنك اتخاذها لمنع انتشار النوروفيروس. لا تقتل معقمات اليدين النوروفيروس. يمكن أن يساعد غسل يديك في حمايتك من الإصابة بالنوروفيروس. إذا كنت مريضًا بالفعل، فإن غسل يديك (خاصة بعد استخدام الحمام وقبل تحضير الطعام) يمكنه أن يساعد في منع انتقال العدوى للآخرين.

إذا كنت أنت أو أي شخص آخر في منزلك مصابًا بالنوروفيروس، فاحرص على ترك مسافة كافية قدر الإمكان بينك وبين الآخرين، واغسل الملابس والبياضات المتسخة جيدًا، واستخدم المنظفات التي تحتوي على الكلور أو المبيضات على أسطح الطاولات.

توجد خطوات أخرى مهمة يجب اتخاذها لمنع انتشار النوروفيروس. احرص على ممارسات النظافة الشخصية الجيدة المتعلقة بالطعام، بما في ذلك غسل اليدين قبل لمس الطعام، وغسل السكاكين وألواح التقطيع المستخدمة في تقطيع اللحوم النيئة قبل ملامسة الطعام الآخر، وطهي اللحوم والبيض جيدًا، ووضع البقايا في الثلاجة بعد طهيها سريعًا. من المهم أيضًا تجنب الأطعمة المشكوك فيها، وخاصةً المحار والمأكولات البحرية النيئة الأخرى. أخيرًا، انتبه إلى عمليات سحب المنتجات الغذائية التي قد تتطلب التخلص من بعض المشتريات.