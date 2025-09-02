لقد حدث لعدد لا يُحصى من المسافرين في رحلات المشي لمسافات طويلة والتسلق والتزلج. لقد أعددت معداتك وخط سير رحلتك. لقد وصلت إلى وجهتك. أنت مستعد للخروج والاستمتاع. ولكن بعد بضع ساعات (أو أقل)، تبدأ في الشعور بالتعب والتهيج، والغثيان قليلاً مع الصداع.

هذه الأعراض، بالإضافة إلى السفر مؤخرًا، هي علامات بارزة لداء المرتفعات. يحدث داء المرتفعات بسبب نقص الأكسجين على ارتفاعات عالية، ويؤثر على متسلقي الجبال والمتنزهين الترفيهيين والمتزلجين وغيرهم ممن يسافرون إلى ارتفاعات عالية.

يجب أن يأخذ أي شخص يخطط لرحلة إلى ارتفاعات عالية داء المرتفعات في عين الاعتبار (عادةً ما تكون أعلى من 8000 قدم، ولكن في بعض الأحيان أقل). فيما يلي أربعة أشياء يجب معرفتها عن داء المرتفعات.

1. ينقسم داء المرتفعات إلى ثلاث فئات

بشكل عام، هناك ثلاث حالات مرتبطة بداء المرتفعات. مرض الجبال الحاد (AMS) هو الأخف والأكثر شيوعًا بين الأنواع الثلاثة. تظهر الأعراض عادةً في غضون 6 إلى 10 ساعات من الصعود (زيادة الارتفاع) وغالبًا ما تشمل الصداع وأعراضًا أخرى أو أكثر، مثل الدوار، أو فقدان الشهية، أو الغثيان، أو القيء، أو التعب، أو الضعف، أو التهيج.

الوذمة الدماغية في المرتفعات العالية (HACE) هي حالة نادرة ولكنها قد تكون مميتة حيث يتورم الدماغ مع السائل. يعاني الأشخاص المصابون بـ HACE من الصداع، والارتباك، والمشي غير المستقر وغير المنسَّق (الرنح).

الحالة الثالثة هي الوذمة الرئوية في المرتفعات العالية (HAPE)، والتي تسبب صعوبة في التنفس ويمكن أن تسبب انخفاض مستويات الأكسجين في الدم بسبب تراكم السوائل في الرئتين والتي تظهر عادةً بعد 24 إلى 96 ساعة من الصعود السريع إلى أكثر من 8000 قدم. ويمكن أن يحدث لدى الأشخاص حتى لو لم تظهر عليهم أعراض AMS.

HACE وHAPE هما حالات شديدة تتطلب اهتمامًا وعلاجًا فوريين غالبًا ما يتضمنان نزولاً إلى ارتفاعات منخفضة.

2. لا تتجاهل AMS كسبب للأعراض

العديد من أعراض AMS شائعة نسبيًا عند السفر. يعاني الكثير من الأشخاص من صداع، أو تهيج، أو إرهاق بعد رحلة طويلة أو ركوب سيارة. ولكن إذا كنت على ارتفاع أعلى، فتذكر أن AMS قد يكون سببًا وراقب الأعراض الأكثر خطورة. إذا كنت لا تشعر بتحسن مع الراحة، والماء، وربما بعض أدوية الصداع التي تُباع بدون وصفة طبية، فقد يكون الوقت قد حان للتحدث إلى اختصاصي طبي والوصول إلى ارتفاع أقل.

يقول الناس إن الجفاف يسبب AMS. هذا ليس صحيحًا، ولكن من الأسهل أن تصاب بالجفاف على ارتفاعات أعلى. لا تزال فكرة جيدة أن تشرب الكثير من السوائل. يمكن أن يجعلك الجفاف تشعر بالتعب والدوار مثل AMS تمامًا، لذا إذا لم تشعر بتحسن بعد شرب ما يكفي من الماء، فقد يكون هذا وقتًا آخر للتحدث إلى اختصاصي طبي.

3. المرتفعات تفوز دائمًا

أحد أكبر المفاهيم الخاطئة حول داء المرتفعات هو أن كونك في حالة جيدة يقلل من خطر الإصابة به. هذا’ ليس حقيقيًا. علاوة على ذلك، فإن الحالات الطبية الأخرى مثل الربو أو ارتفاع ضغط الدم (فرط ضغط الدم) لا تجعل الأشخاص أكثر عُرضةً للمعاناة من AMS. يختلف تسامح الجميع، ولن تعرف كيف تتعامل مع الارتفاعات المختلفة حتى تتعرض لها.

وفي الوقت نفسه، فإن الجهد البدني على ارتفاعات أعلى هو عمل شاق. أن تكون في حالة جيدة لن يمنع داء المرتفعات، لكنه لا يزال اعتبارًا أساسيًا للرحلات الشاقة على ارتفاعات أعلى.

إذا كنت مسافرًا على ارتفاعات، فتذكر: المرتفعات تفوز دائمًا. لا تهتم المرتفعات بمدى حسمك أو مدى حماسك للتزلج على منحدر معين أو التنزه على جبل معين. إذا كنت تعاني من أعراض داء المرتفعات، فيجب عليك التوقف وربما الوصول إلى ارتفاع أقل. إن دفع نفسك إلى ارتفاعات أعلى يمثل خطرًا.

4. الحفاظ على السلامة يبدأ بالتخطيط الذكي

يرغب الجميع في تحقيق أقصى استفادة من رحلاتهم وسفرهم. ولكن الصعود بسرعة كبيرة هو عامل الخطر الرئيسي لداء المرتفعات. خصص وقتًا للتأقلم مع الارتفاعات الأعلى في تخطيط رحلتك وامنح نفسك ومجموعتك الوقت للتعود على الظروف الجديدة. قد تكون حريصًا على بدء التزلج أو المشي لمسافات طويلة، ولكن غالبًا ما يكون من الأفضل أن تأخذ الأمر بسهولة في ذلك اليوم الأول والتأكد من أن الجميع مرتاحون على هذا الارتفاع.

عند التخطيط للرحلات مع مجموعات كبيرة، ضع في اعتبارك أن كل شخص سيتأقلم بشكل مختلف. اسأل الأشخاص عما إذا كانوا قد سافروا إلى ارتفاعات عالية من قبل وكن متحفظًا في أنشطة التخطيط. وتذكر أن — المرتفعات تفوز دائمًا. إذا ساورك الشك، فانزل إلى الأسفل حيث يوجد المزيد من الأكسجين.