تحتوي أجسامنا على أنواع مختلفة من خلايا الدم. تحمل خلايا الدم الحمراء الأكسجين. تساعد الصفائح الدموية الدم على التجلط لإبطاء النزيف. تكافح خلايا الدم البيضاء العدوى. خلايا البلازما هي نوع خاص من خلايا الدم البيضاء التي تُنتِج بروتينات تُسمَّى الأجسام المضادة، والتي تجد الخلايا الغريبة التي تُسبِّب العدوى وتهاجمها.

الورم النقوي المتعدد هو سرطان في خلايا البلازما هذه تتكاثر فيه خلايا البلازما غير الطبيعية بشكل لا يمكن السيطرة عليه في نخاع العظم وأحيانًا في أجزاء أخرى من الجسم. وهو ثاني أكثر أنواع سرطان الدم شيوعًا. يبلغ متوسط عُمر الأشخاص المصابين بالورم النقوي المتعدد حوالي 70 عامًا. وغالبًا ما يأتي مع مجموعة من الأعراض والمضاعفات، ولكن هناك خيارات علاج يمكن أن تُساعِد في إبطاء نمو السرطان وتخفيف الأعراض.

يُواجِه الأفراد والعائلات الذين يعانون لتشخيص الورم النقوي المتعدد عدم اليقين والتوتر. فيما يلي إجابات لبعض الأسئلة الأكثر شيوعًا حول الورم النقوي المتعدد.

ما هي أعراض الورم النقوي المتعدد؟

عادةً ما تكون خلية واحدة فقط من كل 200 خلية في نخاع العظم عبارة عن خلية بلازما. بالنسبة للأشخاص المصابين بالورم النقوي المتعدد، يتم ملء غالبية نخاع العظم بخلايا البلازما السرطانية. ونظرًا لأن نخاع العظم مملوء بخلايا البلازما السرطانية، فقد تظهر العديد من المشكلات. أولاً، يمكن أن تغزو هذه الخلايا العظام القريبة، غالبًا في الظهر، مما قد يُسبِّب ألمًا وكذلك كسورًا مع تدهور حالة العظام.

في الوقت نفسه، يمكن أن يُنتِج العدد الكبير من خلايا البلازما السرطانية مواد تُقلِّل من إنتاج أنواع مُعيَّنة من خلايا الدم. يمكن أن يُسبِّب وجود عدد قليل جدًا من خلايا الدم الحمراء فقر الدم، مما يؤدي إلى التعب والضعف والشحوب ومشكلات مُحتمَلة في القلب. يمكن أن يُضعِف وجود عدد قليل جدًا من خلايا الدم البيضاء جهاز المناعة، مما يجعل الأشخاص عُرضة للإصابة بكل من العدوى الطفيفة والأكثر شدة.

في كثير من الأحيان، يعاني الأشخاص أيضًا من مشكلات تتعلق بكليتهم لأن البروتينات والأجسام المضادة يمكن أن تتحلل وتُسبِّب مشكلات. يمكن أن تُسبِّب مشكلات الكلى الغثيان وكذلك مشكلات في التبول.

كيف يمكن لشخص أن يعرف أنه مصاب بالورم النقوي المتعدد؟

في بعض الحالات، يمكن تشخيص الورم النقوي المتعدد قبل أن يعاني الأشخاص من أي أعراض عندما تُظهِر الاختبارات المعملية، التي غالبًا ما تُجرى لسبب آخر، ارتفاعًا في مستويات البروتين أو وجود بروتين في البول أو فقدان العظام.

سيزور بعض الأشخاص طبيبًا لعلاج ألم الظهر أو ألم العظام في جزء آخر من الجسم. ومع ذلك، في أوقات أخرى، ستُوجِّه المضاعفات الأطباء للبحث عن السبب، غالبًا من خلال الاختبارات المعملية. إذا كان الشخص يشعر بالتعب، فقد يُحدِّد الطبيب أنه يعاني من فقر الدم، ووجد أن الورم النقوي المتعدد هو سبب فقر الدم.

كيف يُعالَج الورم النقوي المتعدد؟

إذا لم يكن الشخص يعاني من أي ألم أو أعراض أخرى، فإن العلاج ليس ضروريًا دائمًا. بالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج، فهو يتكوَّن عادةً من عوامل وأدوية أخرى لمنع نمو السرطان، وأدوية لتقوية العظام، وأحيانًا علاج إشعاعي لعلاج العظام المُؤلِمة. وعلى نحو متزايد، يُعطِي الأطباء الأولوية لعلاجات أكثر تحديدًا مُصمَّمة خصيصًا لتلبية احتياجات الفرد.

لا تُميِّز العديد من هذه العلاجات بين الخلايا السرطانية والخلايا الطبيعية المُنتِجة للأجسام المضادة، وهو ما يمكن أن يُثبِّط جهاز المناعة لدى الشخص بشكل أكبر ويجعله أكثر عُرضة للعدوى. بالإضافة إلى ذلك، قد يحتاج الأشخاص إلى علاج لمضاعفات مثل فقر الدم، وارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم، ومشكلات الكلى.

لا يوجد علاج شافي، ولكن مع الرعاية المناسبة والاهتمام الطبي المستمر، يمكن أن يعيش العديد من الأشخاص المصابين بالورم النقوي المتعدد لأكثر من 10 سنوات بعد التشخيص.

بالنسبة لأي شخص يعاني من الورم النقوي المتعدد، من المهم مراقبة الأعراض والبقاء على اتصال وثيق مع طبيبك بشأن التغيُّرات في صحتك والأعراض لديك، بالإضافة إلى إمكانية استخدام العلاجات الناشئة للمساعدة في إبقاء الحالة تحت السيطرة.