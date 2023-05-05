ما الاختلاف بين النوبة القلبية والسكتة القلبية؟

تخيل أنك كنت بالخارج في طريقك للعشاء برفقة بعض الأصدقاء. وفجأة، على بعد طاولات منك، قبض شخص على صدره وسقط من على كرسيّه، منهارًا على الأرض. وسارع بعضهم لمساعدته في حين طلب البعض الآخر سيارة إسعاف. حينما يعيد الناس سرد القصة، سيقول العديد من الأشخاص أن هذا الشخص كان يعاني من نوبة قلبية. وقد يقول البعض أنه كان يعاني من سكتة قلبية.

عادة ما يُستخدم المصطلحان “النوبة القلبية” و”السكتة القلبية” بالتبادل. في واقع الأمر، الإثنان مختلفان، وعادةً ما يحدثان لأسباب مختلفة ويتطلبان استجابات مختلفة لتقديم المساعدة التي يحتاج إليها الشخص. فيما يلي بعض النقاط بشأن الاختلاف بين النوبة القلبية والسكتة القلبية، إلى جانب كيفية التعرف على كل منها وما الواجب عمله إذا عانيت أنت أو أحد المقربين منك منها.

هناك اختلاف بين النوبات القلبية والسكتات القلبية

تحدث النوبة القلبية حينما يكون هناك انسداد في شريان (وعاء دموي) يمد النسيج القلبي بالدم. يُسبب ذلك نقصًا في إمداد الأكسجين، وموت خلايا القلب، وأعراض مثل ألم الصدر، ولكن يظل القلب ينبض عادة. وعلى النقيض من ذلك، تعني السكتة القلبية توقف القلب عن النبض. في بعض الحالات، تتسبب النوبة القلبية في حدوث سكتة قلبية، ولكن هناك العديد من أسباب السكتة القلبية.

السكتة القلبية تصف حالة يتوقف فيها القلب عن ضح الدم والأكسجين للمخ وغيره من الأعضاء والأنسجة. وقد تحدث بسبب أي شيء يؤدي لتوقف القلب عن النبض، بما في ذلك بعض النوبات القلبية الشديدة.

يمكن أن تتسبب النوبة القلبية في الإصابة بسكتة قلبية، ولكن ليس كل السكتات القلبية تحدث نتيجة للنوبات القلبية.

أغلب النوبات القلبية غير مرتبطة بالسكتة القلبية

في الوقت الذي يمكن أن تسبب فيه النوبات القلبية سكتة قلبية، إلا إن أغلبها لا يؤدي إلى ذلك. الانسداد الذي يسبب نوبة قلبية يمكن أن يكون مفاجئًا، ولكن ضيق الشرايين في القلب الذي يؤدي إلى الانسداد يحدث عادةً على مدار فترة من الوقت أكثر امتدادًا. يزيد ارتفاع ضغط الدم، والسكري، ونمط الحياة الذي يغلب عليه الجلوس كثيرًا وخيارات النظام الغذائي من خطر ضيق الشرايين الدموية (المعروف بالتصلب العصيدي). ومع ازدياد حدة الضيق، يتسبب تدفق الدم المحدود هذا في الشعور بألم الصدر حينما يجهد الناس أنفسهم. يمكن أن يمارس الشخص حياته اليومية دون الشعور بأي ألم أو ضيق، ولكن حينما يجهد نفسه، قد يشعر بألم في الصدر نتيجة لتدفق الدم المقيد هذا. وعادةً، يزول الألم ما إن يتوقف الإجهاد. وهذا ما نطلق عليه الذبحة الصدرية. وهي علامة على حدوث انسدادات ولكن لا تنطوي عادةً على حدوث تلف لعضلة القلب. عادةً ما تكون هذه الأعراض تدريجية. بمرور الوقت، سيتطلب الأمر إجهادًا بدنيًا أقل فأقل للشعور بنفس الألم والأعراض. من المهم أن يناقش المرضى هذه الأعراض مع أطباء الرعاية الأولية المتابعين لهم، الذين قد يقدمون لهم توصية بإجراء اختبار إجهاد أو يقوموا بإحالتهم لطبيب قلب.

إذا لم يزول الألم، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بنوبة قلبية، ويجب أن يطلب الشخص سيارة إسعاف على الفور.

قد يكون للنوبات القلبية أعراض أخرى أيضًا ولا يقتصر الأمر على ألم الصدر. يصف بعض المرضى الأعراض كإحساس بوجود ضغط، فيما سيقول البعض الآخر أنهم يشعرون بألم، أو خفقان، أو وخز. عادةً ما يتم الشعور به في الجانب الأيسر من الصدر ولكن يمكن الإحساس به كألم يسري في الرقبة والذراع الأيسر. في بعض الأحيان سيشير الأشخاص لوجود تنميل أو ألم في الذراع، وفي بعض الأحيان سيكون ألمًا في الحلق أو الفك. قد يعانون في بعض الأحيان أيضًا من صعوبة في التنفس. قد تتضمن العلامات والأعراض الأخرى الغثيان والشعور بالتعرق. عادةً لا تعاني النساء من هذه الأعراض النموذجية وقد يعانين فقط من تغير في مستوى الطاقة أو التعب العام.

أي شخص يشعر بهذه الأعراض التي لا تزول مع الراحة عليه طلب سيارة إسعاف للذهاب إلى قسم طوارئ كي يتم تقييم حالته لأنه قد يكون مصابًا بنوبة قلبية.

السكتة القلبية قد يكون لها أسباب غير مرتبطة بالقلب

تحدث السكتة القلبية حينما لا ينبض القلب بما فيه الكفاية لضخ الدم إلى الدماغ والأنسجة الأخرى. أحد الأسباب الشائعة، خاصةً لدى البالغين، نبض القلب غير الطبيعي. من الأسباب المحتملة الأخرى التوقف عن التنفس، كما يحدث حينما يختنق الشخص بشيء ما أو يغرق. قد تحدث السكتة القلبية أيضًا إذا كان الشخص لا يستطيع التنفس بشكل جيد نتيجة لإصابته بعدوى شديدة في الرئة أو نوبة ربو شديدة متروكة بدون علاج. يمكن أن تسبب جلطة دموية كبيرة للغاية حدوث سكتة قلبية. عادةً ما يكون من العسير تحديد سبب السكتة القلبية حينما تحدث. أهم شيء يمكن أن يقوم به الشخص المتواجد حينما يشاهد شخص يعتقد أنه مصاب بسكتة قلبية الاتصال بخدمات الطوارئ أو البدء في إجراء إنعاش قلبي رئوي له.

كلاهما يمثلان حالات طبية طارئة خطيرة

من الأشياء التي تشترك فيها النوبات القلبية والسكتات القلبية على حد سواء: أن كلاهما من الأحداث التي تهدد الحياة وتتطلب رعاية طبية فورية.

النوبة القلبية تشبه كثيرًا السكتة الدماغية —كلما تمكن الاختصاصيون الطبيون من إزالة الانسداد في وقت أسرع، قلّ الضرر الدائم لعضلة القلب. يتعين على الأشخاص الذين يعانون من نوبة قلبية الاتصال بخدمات الطوارئ والذهاب بسيارة إسعاف إلى المستشفى بدلًا من قيادة السيارات بأنفسهم. يضمن ذلك حصولهم على الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها أثناء الرحلة، وفي بعض الأحيان، يمكن اصطحابهم إلى مستشفى مختلفة للحصول على الرعاية المثلى، حتى إذا كانت أبعد.

بالنسبة للسكتة القلبية، من المهم التأكد من أن المساعدة الطبية في الطريق في أسرع وقت ممكن. يجب البدء في الإنعاش القلبي الرئوي في الحال بواسطة المسعف في الوقت الذي يتصل فيه شخص آخر بخدمات الطوارئ ويجلب مزيل رجفان خارجي آلي إذا كان متاحًا. يجب ألا يتأخر الإنعاش القلبي الرئوي أثناء جلب مزيل الرجفان الخارجي الآلي، ويجب استخدام مزيل الرجفان الخارجي الآلي في أسرع وقت ممكن إذا كان متاحًا. يقدم بعض مراسلي خدمات الطوارئ تعليمات عبر الهاتف للمساعدة في العناية المباشرة بالمريض، ويشمل ذلك تعليمات حول كيفية القيام بالإنعاش القلبي الرئوي بالضغط فقط. ثبتت قدرة مزيل الرجفان الخارجي الآلي على إنقاذ الأرواح إذا كان سبب السكتة القلبية نوع معين من اضطراب نبض القلب.

لمعرفة الاختلافات بين النوبة القلبية والسكتة القلبية، قم بزيارة صفحة الأدلة حول السكتة القلبية وصفحة الأدلة حول مرض الشريان التاجي أو الحقائق السريعة حول النوبات القلبية.