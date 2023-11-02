يتكوَّن الدماغ من مادَّة رمادية وبيضاء تحتوي على ملايين الخلايا العصبية.تبدأ الخلايا العصبية في الدماغ، والتي تسمى العَصَبُونات الحَرَكِيَّة العُلوِيَّة، بالحركة من خلال تحرير إشارات كيميائية تسمى النَّواقل العصبيَّة.عندما يجري إطلاق ناقل عصبي من عصبون، فإنه يعبر فجوة تسمى المشبك ويرتبط بمستقبلات على عصبون آخر، وبذلك يتمُّ تمرير إشارة.

داء باركنسون هو تنكس في منطقة الدماغ المسؤولة عن حركات العضلات ، وتحديدًا الخلايا العصبية المصطبغة الموجودة في المادة السوداء في الدماغ المتوسط.يؤدي تدمير هذه الخلايا العصبية إلى انخفاض توفر الدوبامين ، وهو نوع من الناقل العصبي.ونتيجة لذلك ، لا يمكن للأعصاب في هذه المنطقة إرسال إشاراتها إلى الأعصاب الأخرى من أجل توجيه حركات معينة في الجسم.والنتيجة هي رُعاش في الجسم ، وبطء في الحركة ، وصلابة ، ومشاكل في التوازن.