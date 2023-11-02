قثطرة القلب هي أداة تشخيصية آمنة، وشائعة، ومهمة قد يستخدمها الطبيب ليرى مدى كفاءة ضخ القلب، وللمساعدة في الكشف عن بعض اضطرابات القلب وعلاجها، مثل تضيق أو انسداد الشرايين التاجية، وهي الأوعية الدموية التي تغذي القلب نفسه بالدم.

يتم الإجراء في المستشفى، وينطوي على إدخال أنبوب بلاستيكي مرن يسمى القثطرة.

يمكن للأطباء وضع القثطرة إما عبر الشريان الفخذي بالقرب من المنطقة الإربية (أعلى الفخذ) أو عبر الشريان الكعبري في المعصم.

يُحقنون مخدرًا موضعيًا لتخدير المنطقة التي سيجري فيها إدخال القثطرة.

يدخل الأطباء إبرة ثقب خاصة إلى الشريان، وذلك عبر المنطقة المخدرة من الجلد.

ثم يضعون أنبوبًا آخر في الشريان، يسمى الغمد (sheath).

يدخل الأطباء القثطرة، الموجهة بسلك، عبر الغمد إلى الشريان وإلى القلب بمساعدة شاشة فيديو.

عندما تصل القثطرة إلى الشرايين التاجية، يحقن الأطباء مادة تباين عبر القثطرة تسمح لهم برؤية شرايين القلب.

في حال الكشف عن انسداد، فيمكن للأطباء استخدام بالون مركب على القثطرة لإزالة الانسداد.

بعد إزالة الانسداد، يسحب الأطباء القثطرة والبالون.