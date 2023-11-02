القلب هو عضلة نابضة تضخ الدم الغني بالأكسجين والعناصر المغذية إلى الجسم عن طريق الجهاز الدوراني.يوجد داخل القلب أربع حجرات تجمع الدم ثم تعيد توزيعه إلى الرئتين والجسم.هناك العديد من الحالات التي يمكن أن تضعف قدرة القلب على دوران الدم بشكل فعال.يمكن لعيوب أو أمراض القلب أو الصمامات أن تؤدي إلى فشل القلب في الحفاظ على الدوران الدموي الكافي.يمكن لداء الشريان التاجي، أو ارتفاع ضغط الدم، أو تضيق أو انسداد الشرايين أن يؤثر في قدرة الأوعية الدموية على توصيل الدم بكفاءة، وبالتالي زيادة العبء على القلب.يمكن لأي من هذه الحالات أن تؤدي إلى تضخُّم القلب وضعف وظيفته.وفي نهاية المطاف، يؤدي الفشل القلبي إلى عجز القلب عن ضخ نفس كمية الدم الواصلة إليه.يؤدي ذلك إلى تزايد الضغط داخل حجرات القلب والجهاز الوريدي، مما يؤدي إلى تراكم السوائل في أنسجة الجسم.تسمى هذه السلسلة المتفاقمة تدريجيًا من الأحداث بفشل القلب الاحتقاني (CHF).مع تقدم فشل القلب الاحتقاني، غالبًا ما يحدث تورم، أو وذمة، في الساقين والقدمين.قد تتجمع السوائل في الرئتين أيضًا مما يسبب صعوبة في التنفُّس.وفي نهاية المطاف، قد يؤثر فشل القلب في وظيفة الكلى، مما يزيد من تراكم السوائل في الجسم ويسبب المزيد من العبء على القلب المصاب بالفشل.يُعد فشل القلب الاحتقاني حالة مزمنة تترافق مع انخفاض العمر المتوقع.في حالة وجود عيب في أحد الصمامات، فقد يكون التداخل الجراحي ضروريًا.