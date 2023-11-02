والبروستات هي غدَّة دائريَّة صغيرة في الجهاز التناسلي للذكر تتوضَّع أمام المستقيم، عند قاعدة المثانة.تكون وظيفتها الأساسية تحرير السائل في الإحليل في أثناء القذف.في أثناء القذف، تنتقل الحيوانات المنوية من الخصية إلى الأعلى والخلف باتجاه الجسم من خلال أنبوب يسمى الأسهر vas deferens.يمر الأسهرُ خلف المثانة ويدخل ضمن غدة البروستات.في أثناء انتقالها من خلال الجهاز التناسلي للذكر، تتحد النطاف مع السائل المنوي، وهي مكون آخر من مكونات الإنزال، وتأتي من ثلاثة مصادر - الحويصلات المنوية، والبروستات، والغدد البصلية الإحليلية.ثم ينتقل الإنزال بعد ذلك على طول الإحليل إلى خارج الجسم عبر القضيب.تتضخَّم غدَّةُ البروستات بشكل طبيعي مع نضوج الرجل.يُشار إلى هذا التضخُّم بفرط تنسُّج البروستات الحميد، ولا يُسبِّبُ أيَّة مشاكل عادةً حتى مرحلة متأخرة من الحياة.من الأعراض الشائعة لفرط تنسج البروستات الحميد حدوث تغير ملحوظ في التبول ناجم عن انسداد الإحليل وفقدان وظيفة المثانة.في حال عدم علاجه، يؤدي فرط تنسج البروستات الحميد إلى حالات عدوى في السبيل البولي، أو ضرر في المثانة أو الكلية، أو حصى في المثانة، أو سلس البول.يمكن للطبيب التوصية بعلاج مناسب اعتماداً على شدة الأَعرَاض.