لاستخدام جهاز الاستنشاق بالجرعات المقيسة، يهز الشخص جهاز الاستنشاق ويزيل الغطاء.يقوم الشخص بالزفير بشكلٍ كاملٍ، ومن ثم يُقرب جهاز الاستنشاق من فمه أو يضعه في فمه، ويتنفَّس ببطء عند الضغط على الجزء العلوي من جهاز الاستنشاق.ويستمر في الشهيق مع خروج نفخة من الدواء.ثم يحبس الشخص نفسه ثم يزفر بعد ذلك من جديد.يساعد الزفير بشكلٍ كاملٍ على تصفية الرئتين من الهواء، بحيث يمكن سحب المزيد من الهواء مع الاستنشاق التالي.كلَّما جرى استنشاق المزيد من الهواء، كلما كانت كمية الدواء المسحوبة أكبر أيضًا، وبذلك يصل الدواء إلى المسالك الهوائية الأبعد حجمًا والأصغر.