عضلات المأبِض هي في الواقع مجموعة من ثلاث عضلات تمتد إلى الجزء الخلفي من أعلى الساق.تقوم هذه المجموعة من العضلات، العضلة ذات الرأسين الفخذية، والعضلة نصف الوترية، والعضلة شبه الغشائية، بثني الساق عند الركبة ومد الساق عند مفصل الورك.يسمح هذا الفعل للشخص بالجري، والمشي، والقفز.يحدث سحب العضلة المأبضية عادةً عندما تمتدُّ الركبة وتتقلَّص العضلة بشكل مفاجئ.يعد سحب العضلات المأبضية إصابة شائعة مرتبطة بالرياضة ويمكن أن تنجُم عن عدم التحمية بشكل كافٍ.في تمزُّق الدرجة الأولى، تكون العضلة مؤلمةً ولكن لا تظهر فيها كدمات.تُظهر تمزقات الدرجة الثانية كدمات في موضع تمزُّق الألياف العضلية.ينطوي التمزق من الدرجة الثالثة على حدوث كدمات وانفصال فعلي للعضلة.من الضروري توفير الراحة وتطبيق الثلج على المنطقة المصابة لتحقيق التعافي المناسب.بعد أن يبدأ التعافي، يمكن أن تساعد تمارين تقوية العضلات المأبِضية على الوقاية من تكرار الإصابة.