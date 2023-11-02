توجد عضلة عند اتصال المريء والمعدة تُسمَّى المَصرَّة المريئيَّة السفلية، والتي تنفتح لتسمح للطعام بدخول المعدة ومن ثمَّ تنغلق لتمنع الطعام والأحماض المعديَّة من العودة إلى المريء.إذا كان هناك الكثير من الضغط في المعدة، أو إذا كانت عضلة المصرة لا تعمل بشكل صحيح، فيمكن لمحتويات المعدة أن تعود إلى المريء، ممَّا يَتسبَّب في ظهور أعراض داء الارتجاع المعدي المريئي، أو داء الجزر المعدي المريئي GERD.قد تشتمل هذه الأَعرَاض على حرقة المعدة، أو الألم الصدري، أو السعال، أو الاختناق في أثناء الاستلقاء، أو زيادة أعراض الربو في أثناء النوم.