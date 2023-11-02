القلب هو عضلة نابضة تقوم بضخ الدم بشكل مستمر إلى جميع أنحاء الجسم.إن ما نسميه عادة بالنبضة القلبية ما هو في الحقيقة إلا تقلص إيقاعي لحجرات القلب الأربعة.يجري تحفيز كل حجرة من حجرات القلب بوساطة إشارات كهربائية تنتقل عبر مسارات خاصة ضمن القلب.يمكن تتبع هذه الإشارات الكهربائية وتسجيلها بواسطة جهاز تخطيط قلبي كهربائي EKG.تبدأ الإشارة الكهربائية القلبية في العقدة الجيبية الأذينية، SA node، والتي تتوضع في الحجرة العلوية اليمنى من القلب، أو الأذين الأيمن.بعد ذلك، تنتقل الإشارة إلى كل من الأذينين الأيمن والأيسر، مما يُسبب تقلصهما واندفاع الدم نحو الحجرتين السفليتين من القلب (البطينين).تواصل الإشارة الكهربائية مسيرها إلى داخل البطينين عبر العقدة الأذينية البطينية AV node، ومن ثم تصل إلى النسيج الذي يفصل البطينين من خلال حزمة هيس bundle of His.تواصل الإشارة الكهربائية مسيرها أسفل حزمة هيس وصولاً إلى الفرعين الأيسر والأيمن للحزمة واللذان يتوضعان ضمن البطينين.عندما تصل الإشارة الكهربائية إلى البطينين، تُسبب تقلص البطينين وضخ الدم إلى الرئتين وأنحاء الجسم، وبذلك تكتمل النبضة القلبية.يعمل هذا النظام كناظمة خاصة بالجسم، ويحافظ على معدل نبض القلب ضمن الحدود الطبيعية التي تتراوح بين 60-100 نبضة بالدقيقة.في حال اضطراب عمل هذا النظام بسبب ضرر في القلب أو بسبب حالة مرضية أخرى، فقد يؤدي إلى اضطراب إيقاع القلب أو معدل نبض القلب.في حال حدوث ذلك، فقد يضطرب التدفق الدموي إلى الدماغ أو أجزاء الجسم الأخرى.