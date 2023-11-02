يُعدُّ طعمُ مجازة الشريان التاجي إجراءً شائعًا لإعادة توجيه جريان الدَّم حول الشريان التاجي المسدود.في أثناء معظم جراحات المجازة، يجري إيقاف القلب وتتولى آلة قلبية-رئوية عمل القلب والرئتين.

على الرغم من أن معظم جراحات المجازة التقليدية تُجرى بنجاح، إلا أن بعض المرضى يعانون من فقدان مؤقت للذاكرة أو تأثيرات جانبية أخرى قد تترافق مع استخدام الآلة القلبية-الرئوية.

تسمح جراحة المجازة التاجية للشريان التاجي بدون مضخة (OPCAB) للجراح بإجراء جراحة المجازة دون إيقاف القلب.في أحد أشكال جراحة المجازة التاجية للشريان التاجي بدون مضخة، يُفتح الصدر، ويستخدم الجراح أداة تثبيت لتقييد حركة القلب.

يوضع شريط مرن صغير حول الشريان المسدود لإيقاف الجريان الدموي.يجري وصل وعاء مأخوذ من جزء آخر من الجسم من الشريان الأبهر إلى نقطة بعد الانسداد.يجري فك المشابك ويُستأنف جريان الدم من خلال الشريان الذي تم إصلاحه.