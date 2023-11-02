1.يقف الشخص بمواجهة الجدار أو بجواره مع وضع اليدين على الحائط للدعم.

2.تُوضع الساق غير المصابة في الأمام.

3.يُحافَظ على الساق الخلفية بشكل مستقيم مع الركبتين وأصابع القدمين باتجاه الجدار، ويُحافَظ على الكعب الخلفي ملاصقًا للأرض.

4.تُثنى ركبة الساقٍ غير المشاركة ويُميّل الوركان نحو الجدار ليشعر الشخص بالتمطيط على طول ربلة الساق الخلفية.

5.حافظ على التمطيط لمدة 30 ثانية.

6.القيام بمجموعة واحدة من التمرين، يُكرر التمرين فيها أربع مرَّات، وذلك لثلاث مرات يوميًّا.