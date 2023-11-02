2.اثنِ الركبة المعنيَّة، وقم بلفِّ منشفة حول الكاحل.

3.اسحب المنشفة بلطف لتمطيط العضلة أمام الفخذ مع سحب الكاحل نحو الردفين.

5.القيام بمجموعة واحدة من التمرين، يُكرر التمرين فيها أربع مرَّات، وذلك لثلاث مرات يوميًّا.