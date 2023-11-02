تمطيط العضلة رباعيَّة الرؤوس بوضعيَّة الانبطاح
1.قم بالاستلقاء على البطن.
2.اثنِ الركبة المعنيَّة، وقم بلفِّ منشفة حول الكاحل.
3.اسحب المنشفة بلطف لتمطيط العضلة أمام الفخذ مع سحب الكاحل نحو الردفين.
4.حافظ على التمطيط لمدة 30 ثانية.
5.القيام بمجموعة واحدة من التمرين، يُكرر التمرين فيها أربع مرَّات، وذلك لثلاث مرات يوميًّا.
6.كرِّر التمرين على الساق الأخرى.
7.إرشادات خاصة
أ.للتمطيط الإضافي، قم بلفِّ منشفة أسفل الركبة وفوقها مباشرةً للقيام ببسطٍ خفيفٍ للورك.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.