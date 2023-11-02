تمطيط العضلة الأخمصية من وضعية الجلوس
1.يقف الشخص بمواجهة الجدار أو بجواره مع وضع اليدين على الحائط للدعم.
2.تُوضع الساق غير المصابة في الأمام.
3.يُثبت الكعبان على الأرض وتُثنى الركبتان ببطءٍ إلى أن يشعر الشخص بالتمطيط على طول ربلة الساق الخلفية.
4.حافظ على التمطيط لمدة 30 ثانية.
5.القيام بمجموعة واحدة من التمرين، يُكرر التمرين فيها أربع مرَّات، وذلك لثلاث مرات يوميًّا.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.