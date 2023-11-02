1.يقف الشخص بمواجهة الجدار أو بجواره مع وضع اليدين على الحائط للدعم.

2.تُوضع الساق غير المصابة في الأمام.

3.يُثبت الكعبان على الأرض وتُثنى الركبتان ببطءٍ إلى أن يشعر الشخص بالتمطيط على طول ربلة الساق الخلفية.

4.حافظ على التمطيط لمدة 30 ثانية.