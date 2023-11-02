تمطيط الشَّريط الحَرقَفِي الظُّنبوبِي في وضعيَّة الوقوف
1.قم بالوقوف بحيث تكون القدم بعيدة عن الجدار، والساق المَعنيَّة أقرب إلى الجدار.
2.ضع الساق غير المعنيَّة (الأخرى) أمام الساق المعنيَّة.
3.حافظ على استقامة الركبة المعنية.
4.قم بثني الجذع بعيدًا عن الجدار بحيث يتَّجه الورك في الجانب المَعني باتجاه الجدار.
5.يجب التَّأكُّد من عدم الميل إلى الأمام عند الخصر.
6.حافظ على التمطيط لمدة 30 ثانية.
7.القيام بمجموعة واحدة من التمرين، يُكرر التمرين فيها أربع مرَّات، وذلك لثلاث مرات يوميًّا.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.