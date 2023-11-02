1.قم بالوقوف بحيث تكون القدم بعيدة عن الجدار، والساق المَعنيَّة أقرب إلى الجدار.

2.ضع الساق غير المعنيَّة (الأخرى) أمام الساق المعنيَّة.

3.حافظ على استقامة الركبة المعنية.

4.قم بثني الجذع بعيدًا عن الجدار بحيث يتَّجه الورك في الجانب المَعني باتجاه الجدار.

5.يجب التَّأكُّد من عدم الميل إلى الأمام عند الخصر.

6.حافظ على التمطيط لمدة 30 ثانية.