تشريح العمود الفقري العنقي
العمود الفقري العنقي هو أول عظام السبعة في العمود الفقري ، ويمتد من قاعدة الجمجمة إلى أعلى العمود الفقري الصدري.ولكلّ فقرتين من الأولين شكل ووظيفة فريدة من نوعها.
وتستند الجمجمة على الفقرة الأولى ، والتي تُسمَّى الأطلس ، والتي تعمل كمحور.ويسمح تصميمه بحركة الرأس إلى الأمام والخلف ، مثل الحركة بنعم.يجلس المحور تحت الأطلس ، وهو مصمم للدوران.وتحدث عملية عظميَّة تُسمَّى الأوكار dans ، مع الأطلس الذي يسمح للرأس بالانتقال من جانبٍ إلى آخر ، مثل القيام بحركة "لا".
ولكل من الفقرات الخمسة المتبقية جسمٌ يحمل وزنًا.يحيط بهذه الفقرات العضلات والأربطة والأوعية الدموية والأعصاب.
وبالإضافة إلى ذلك ، تعمل الأقراص بين الفقرات بين الفقرات كممتصات للصدمات للعمود الفقري.يوفر تصميم فقرات عنق الرحم دعمًا هيكليًا ويسمح بمرونة كبيرة في الرأس والرقبة.