العمود الفقري العنقي هو أول عظام السبعة في العمود الفقري ، ويمتد من قاعدة الجمجمة إلى أعلى العمود الفقري الصدري.ولكلّ فقرتين من الأولين شكل ووظيفة فريدة من نوعها.

وتستند الجمجمة على الفقرة الأولى ، والتي تُسمَّى الأطلس ، والتي تعمل كمحور.ويسمح تصميمه بحركة الرأس إلى الأمام والخلف ، مثل الحركة بنعم.يجلس المحور تحت الأطلس ، وهو مصمم للدوران.وتحدث عملية عظميَّة تُسمَّى الأوكار dans ، مع الأطلس الذي يسمح للرأس بالانتقال من جانبٍ إلى آخر ، مثل القيام بحركة "لا".

ولكل من الفقرات الخمسة المتبقية جسمٌ يحمل وزنًا.يحيط بهذه الفقرات العضلات والأربطة والأوعية الدموية والأعصاب.