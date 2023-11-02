المُعالجَة الشعاعيَّة المُعدَّلَةُ الشِدَّة (Intensity modulated radiation therapy) ويرمز لها اختصارًا بـ IMRT، هي إحدى الأنواع الأكثر تقدمًا من الطرائق العلاجية المتوفرة من العلاج الشعاعي بحزمة خارجية.في البداية، يُجرى التصوير المقطعي المحوسب على المنطقة المصابة لتحديد ملامح الورم والأنسجة السليمة المحيطة به، وبالتالي تحديد جرعة الإشعاع.واستنادًا إلى هذه البيانات، تُعدل حزمة الإشعاع إلى مستويات مختلفة من الكثافة من خلال موجه متعدد الأوراق يتم التحكم فيه عن طريق الكمبيوتر.تتحرَّك "أوراق" هذا الجهاز بشكلٍ دوري نحو الداخل والخارج بحيث ترسم حزمة الإشعاع على شكل الورم.تدخل الحزمُ الجسمَ من زوايا مختلفة من أجل زيادة الجرعة الواصلة إلى الورم إلى أقصى حد.تساعد تقنية IMRT على حماية الأنسجة السليمة المجاورة، وذلك من خلال تعريضها لجرعات صغيرة من الإشعاع فقط، بينما يحصل الورم على جرعة أكبر وأكثر فعالية.يتغير هذا التدفق الإشعاعي عبر أنحاء المنطقة مع كون التأثير الصرف في أن شكل الإشعاع حول الورم أكثر دقة في تقنية IMRT بالمقارنة مع الإشعاع التقليدي.